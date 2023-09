Na corrida pelo acesso, Guarani terá retornos e suspenso para encarar o CRB

O Guarani engatou a terceira vitória seguida, ao bater o Tombense, por 3 a 0, na tarde de domingo, e se firmou de vez no G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora focado em assegurar esta vaga e quem sabe brigar pelo título, o Guarani já está de olho no próximo desafio.

No próximo sábado, o time campineiro visita o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 17h. Para este jogo, o técnico Umberto Louzer será obrigado a fazer mudanças no time titular, já que contará com o retorno de dois importantes jogadores e terá um desfalque.

O volante Lucas Araújo levou o terceiro cartão amarelo e agora terá que cumprir suspensão automática. No setor, Louzer não terá problemas, afinal ele foi o substituto de Matheus Barbosa, que estava suspenso na rodada passada e agora volta.

Assim como o goleiro Pegorari que cumpriu suspensão e retorna na vaga de Douglas Borges, que até o momento não perdeu um jogo nas vezes que foi titular do Guarani. Foram quatro jogos.

Atualmente, o Guarani é segundo colocado da Série B com 50 pontos. Tem a mesma pontuação do terceiro colocado Sport, mas fica na frente no saldo de gols (16 contra 14). O Vitória lidera com 52.