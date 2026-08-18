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Musiala sofre 2º desmaio em campo pelo Bayern por 'disfunção neurológica' e será resguardado

Escrito por (via Agência Estado)
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Musiala deu outro enorme susto em campo ao novamente desmaiar durante um amistoso da pré-temporada do Bayern de Munique. Depois de sofrer com um mal-estar diante de RB Leipzig, no sábado, o meio-campista outra vez não se sentiu bem e foi ao gramado nesta terça-feira, contra o Heidenheim. O jogador de 23 anos usou o Instagram para tranquilizar os fãs e revelou que o motivo diagnosticado é uma "disfunção neurológica." O clube anuncia tratamento e o técnico Vincent Kompany descarta utilizá-lo por "complicações."

Depois de passar mal e ser amparado por um companheiro de Bayern no sábado, Musiala ficou na reserva e entrou no amistoso diante do Heidenheim apenas aos 16 da etapa final, na vaga de Saibari. Mesmo assim, voltou a desmaiar, somente oito minutos em campo no amistoso.

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O camisa 10 do time bávaro usou suas redes sociais para tranquilizar os torcedores do Bayern e seus fãs e revelou que o problema foi encontrado pelos médicos do Bayern.

"Primeiro as primeiras coisas, estou bem! Acima de tudo, sou incrivelmente grato por todas as suas mensagens e pelo seu apoio! Entendo que muitos de vocês estão preocupados. Quero aliviar essas preocupações hoje e explicar um pouco mais: fui diagnosticado com episódios breves e temporários de ausência que são facilmente tratáveis e são causados por uma disfunção neurológica", explicou o jogador.

Musiala ainda explicou sobre o ocorrido nos dois últimos amistosos. "Esses episódios podem levar aos momentos que ocorreram recentemente, como contra o Leipzig e agora em Heidenheim. Sei que eles podem parecer assustadores à primeira vista, mas para mim, eles são atualmente simplesmente parte do meu dia a dia", garantiu. "Estou recebendo o melhor atendimento médico possível nesse sentido, e sou muito otimista. O FC Bayern e as pessoas mais próximas de mim estão sempre ao meu lado e me apoiando nessa jornada."

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O camisa 10 mostrou-se bastante tranquilo com o futuro. "O importante é que não há risco adicional à saúde além disso. Em consulta próxima e comunicação regular com os especialistas, foi meu desejo pessoal enfrentar esse desafio e, com a aprovação dos especialistas em neurologia, continuar fazendo o que mais me ajuda na minha recuperação: simplesmente viver meu dia a dia e continuar perseguindo minha paixão de jogar futebol", explicou.

"Assumi a responsabilidade por essa decisão. No geral, tenho uma sensação muito boa e estou em um bom caminho. O que mais me ajuda nesse trajeto é continuar perseguindo vitórias e títulos com minha equipe, com o incrível apoio de vocês. Espero que isso ajude vocês a me entenderem melhor. Ao mesmo tempo, peço a compreensão de vocês para que eu possa continuar mantendo esse assunto dentro do círculo dos meus confidentes mais próximos, do clube e dos especialistas."

Apesar de falar em seguir jogando normalmente e que o problema não é grave, Musiala terá atenção especial e o técnico Vincent Kompany não escondeu sua preocupação com o pupilo.

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"Olha, preciso ser direto com todos. O que aconteceu com Jamal não foi só o calor. A equipe médica descobriu que a combinação da longa recuperação da fratura na fíbula, a remoção da placa e o estresse residual em seu sistema circulatório o deixaram mais vulnerável do que percebemos. Quando a temperatura atingiu esse nível, o corpo dele basicamente bateu em uma parede, com tontura, colapso circulatório, tudo isso. É preocupante porque isso não é uma situação simples de 'ele ficou muito quente e se recuperou'", frisou.

Desta maneira, o comandante bávaro descartou utilizá-lo nesta largada de temporada. "Forçá-lo de volta a minutos completos ou partidas intensas cedo demais arrisca outro episódio, ou pior, complicações a longo prazo enquanto o sistema ainda está se estabilizando", descreveu, preocupado.

"Até que os médicos deem liberação total e estejamos completamente satisfeitos de que ele está curado e estável, ele não deve ser autorizado a jogar por períodos prolongados. Apenas aparições curtas e cuidadosamente gerenciadas. A saúde a longo prazo dele vem em primeiro lugar, sem exceções."

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