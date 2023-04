Murray faz 34 pontos e Nuggets abrem série semifinal com vitória sobre os Suns

(via Agência Estado)

O Denver Nuggets abriu a série semifinal dos playoffs da Conferência Leste da NBA, no final da noite de sábado, com um triunfo por 125 a 107 sobre o Phoenix Suns. Jamal Murray protagonizou uma atuação formidável e mostrou quanto cresce quando chega nos playoffs. Marcou 34 pontos e foi responsável por seis das 16 bolas de três guardadas pela franquia do Colorado.

"Ele é um homem mau", afirmou o treinador dos Nuggets, Michael Malone, depois da partida. "Jamal Murray vive para isso. Jamal continua simplesmente aumentando a lenda do 'Jamal dos playoffs'", completou. Murray também foi o responsável pela jogada que mais levantou a arquibancada na Ball Arena. Ele roubou a bola na defesa, passou por Chris Paul e Kevin Durant em alta velocidade e acertou uma bandeja bem no alto da tabela, deixando a multidão de pé.

Principal estrela da equipe, o duas vezes MVP Nikola Jokic também fez sua parte para ajudar na vitória e saiu de quadra com um "double-double" de 24 pontos e 19 rebotes. Aaron Gordon acrescentou 23 pontos. Do lado dos Suns, Kevin Durant, muito bem marcado pela defesa adversária, teve um "double-double" de 29 pontos e 14 rebotes. Já Devin Booker teve 27 pontos e Chris Paul, 11.

Nuggets e Suns estão se reencontrando em uma disputada de playoffs dois anos depois de a franquia de Phoenix vencer quatro seguidos e varrer equipe de Denver, na temporada 2020/2021. Na ocasião, Murray ficou de fora da disputa por causa de uma lesão ligamentar no joelho, ausência muito sentido, pois na temporada anterior ele havia sido um dos líderes do time na campanha que parou apenas na final da conferência, com derrota para os Lakers. O próximo jogo da atual série será na segunda-feira.