Muro do CT do Santos é pichado após revés de 3 a 0 para o Palmeiras: 'Respeita nossa história'
A derrota de 3 a 0 para o Palmeiras na noite desta quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, já trouxe consequências para o Santos. Prova disse é que o muro do CT Rei Pelé amanheceu pichado em forma de protesto pela atuação da equipe no clássico, que foi realizado no Nubank Park, arena do rival, em São Paulo.
As frases demonstram o tom de descontentamento da torcida com a equipe que está próxima da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e agora complicou suas chances de avançar no torneio eliminatório nacional. "TIME APÁTICO", "JOGUE P/ GANHAR" e "RESPEITA A NOSSA HISTÓRIA" estamparam a fachada do local.
O resultado negativo chega com uma ducha de água fria nas pretensões do clube de continuar brigando nas três competições que disputa (Copa Sul-Americana e Nacional). Para avançar na Copa do Brasil, o Santos precisa de uma goleada por quatro gols de diferença para chegar nas semifinais no tempo normal. Triunfo por três tentos de vantagem leva a disputa para os pênaltis.
Desfalque no duelo, Neymar ficou fora da partida por decisão da comissão técnica. Segundo Alexandre Mattos, executivo de futebol do Santos, o camisa 10 se ausentou do duelo com base na intensa sequência de jogos do clube na temporada.
Após o jogo, Cuca assumiu a responsabilidade pela derrota de 3 a 0. "Qualquer crítica a nós e a mim, vocês têm razão. Quando perde um clássico por 3 a 0, não tem justificativa. O maior responsável sou eu. Foi erro meu", afirmou.
Sem tempo para lamentar o resultado, o time da Baixada Santista volta a campo neste final de semana para encarar o Corinthians, na Neo Química, em clássico marcado para domingo. Com 26 pontos, e na 14ª posição, a equipe tem dois de vantagem para o Mirassol (24), primeiro time na zona de rebaixamento.
Na próxima quarta-feira, em um jogo com caráter decisivo, o Santos recebe o Palmeiras pela partida de volta das quartas da Copa do Brasil.