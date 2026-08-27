Muro do CT do Santos é pichado após derrota por 3 a 0 para o Palmeiras na Copa do Brasil

O muro do CT Rei Pelé amanheceu pichado nesta quinta-feira, 27 de agosto, em protesto contra a derrota do Santos por 3 a 0 para o Palmeiras, ocorrida na noite de quarta-feira no Nubank Park, em São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Frases como "Time apático", "Jogue p/ ganhar" e "Respeita a nossa história" foram gravadas na fachada do centro de treinamento, refletindo a insatisfação dos torcedores com o desempenho do time no clássico.

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O protesto ocorre em um momento delicado para o clube na temporada. Além de complicar a situação na Copa do Brasil, o Santos ocupa a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 26 pontos — apenas dois a mais que o Mirassol, que abre a zona de rebaixamento —, e segue vivo na disputa da Copa Sul-Americana. Para avançar às semifinais da Copa do Brasil no tempo normal, a equipe santista precisará vencer o rival por quatro gols de diferença no confronto de volta; um triunfo por três gols levará a decisão para as penalidades.

A partida de ida não contou com a presença de Neymar, poupado pela comissão técnica. De acordo com o executivo de futebol do clube, Alexandre Mattos, a ausência do camisa 10 ocorreu em razão da intensa sequência de jogos da equipe na temporada. Após o apito final, o técnico Cuca assumiu publicamente a responsabilidade pelo resultado negativo e afirmou que não há justificativas para a atuação do time após um placar adverso em um clássico.

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Sem tempo para treinar longamente, o Santos volta a atenção para o Campeonato Brasileiro, onde enfrentará o Corinthians neste domingo, na Neo Química Arena. O reencontro decisivo contra o Palmeiras, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, está marcado para a próxima quarta-feira na Vila Belmiro.