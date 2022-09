Murilo valoriza gols da zaga do Palmeiras: 'Vamos com confiança para a área'

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O zagueiro Murilo, do Palmeiras, chegou ao oitavo gol na temporada depois que a súmula da partida contra o Juventude foi alterada na terça-feira, três dias após o jogo. Assim, tornou-se o quinto maior goleador do time alviverde neste ano, ponto que destaca o quanto a defesa tem contribuído nos momentos em que marca presença no ataque. Quando somados os gols de Gustavo Gómez e Luan aos de Murilo, a zaga alviverde tem 18 bolas na rede.

continua após publicidade .

Os números igualam o recorde de gols de zagueiro na história do clube. Em 1999, o Palmeiras teve dez gols de Júnior Baiano, cinco de Roque Jr., dois de Cléber e um de Agnaldo. Em 2006, contabilizou quatro de Daniel, três de Gamarra e Nen e dois de Dininho, Douglas, Leonardo Silva e Thiago Gomes.

"Foi um gol importante, o jogo estava 1 a 1 e a gente pôde sair com essa vitória. Fico muito feliz de ajudar novamente a equipe e agora é nos mantermos concentrados para a próxima partida. A gente treina muito bolas paradas com o (auxiliar técnico) Vitor Castanheira e sabemos aproveitar muito bem os batedores que a gente tem. Quando a gente vai para a área, a gente vai confiante. Os gols têm saído e temos ainda mais jogos para tentar ajudar ainda mais", comentou Murilo.

continua após publicidade .

Antes atribuída a Zé Rafael, a autoria do segundo tento na vitória sobre o time gaúcho foi dada a Murilo, em quem a bola desviou após finalização do meio-campista. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes fez a revisão a pedido da Comissão de Arbitragem da CBF e decidiu mudar o autor.

CLÁSSICO

O Palmeiras deu sequência nesta quarta-feira à preparação para enfrentar o Santos, em clássico marcado para as 18h30 de domingo. Os únicos desfalques continuam sendo o volante Jailson, ainda se recuperando de uma lesão no joelho, e o meia Raphael Veiga, submetido a uma cirurgia no tornozelo direito.

O técnico Abel Ferreira pode mandar o time a campo com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Bruno Tabata; Scarpa, Dudu e Rony.