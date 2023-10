Murilo vai a julgamento por reclamar com Daronco e pode desfalcar Palmeiras por até seis jogos

O zagueiro Murilo, do Palmeiras, pode ser suspenso por até seis jogos por causa de reclamações direcionadas ao árbitro Anderson Daronco durante o empate sem gols com o Corinthians, na Neo Química Arena, em clássico disputado no dia 3 de setembro. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aceitou denúncia contra o defensor palmeirense e vai julgá-lo na segunda-feira, com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

continua após publicidade

No jogo em questão, Murilo foi expulso ao receber dois cartões amarelos seguidos em meio a reclamações com Daronco. "Após ser advertido com cartão amarelo por reclamar contra as decisões da arbitragem, o mesmo foi expulso pela 2ª advertência por continuar reclamando de forma persistente e dizendo as seguintes palavras 'você esta de sacanagem, você esta de sacanagem', relatou o árbitro na súmula.

A expulsão foi questionada por Raphael Veiga logo ao final da partida, em entrevista no gramado. "É complicado porque o Murilo reclamou com o Daronco, é uma reclamação normal, acho que era válida para um cartão amarelo, em um jogo como esse. Outros jogadores deles também reclamaram. Daronco é um grande árbitro, não gosto de falar sobre arbitragem, mas acho que não foi certa a expulsão", afirmou.

continua após publicidade

O segundo parágrafo do artigo 258, no qual a conduta de Murilo foi enquadra, descreve atitudes "contrárias à disciplina e à ética desportiva", como "desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões", destacada em seu segundo inciso. A pena prevista é de suspensão de um a seis jogos. A suspensão automática pelo cartão vermelho já foi cumprida por Murilo na vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, jogo seguinte ao clássico.