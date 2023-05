Murilo desloca ombro e vira preocupação para Abel Ferreira no Palmeiras

(via Agência Estado)

Diante da "maratona" de jogos que o Palmeiras deve fazer em maio, o técnico Abel Ferreira ganhou uma preocupação neste meio de semana. No momento em que o treinador precisa contar com todo o seu elenco, principalmente para eventuais rodízios, o zagueiro Murilo deslocou o ombro direito e deve ser desfalque no fim de semana, em rodada do Brasileirão.

O jogador deixou a partida de quarta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, pela Copa Libertadores, ainda aos 26 minutos do primeiro tempo. O defensor de 26 anos caiu no gramado do estádio Banco Pichincha, no Equador, com fortes dores no ombro após dar um encontrão num marcador rival, no meio-campo, em lance aparentemente banal.

Murilo, contudo, não conseguiu seguir em campo e precisou ser substituído. Luan entrou em seu lugar para formar a dupla de zaga com Gustavo Gomez. Era a estreia de Murilo na competição porque estava suspenso das duas primeiras rodadas da fase de grupos.

O jogador será reavaliado pelo departamento médico do clube na sexta-feira, na reapresentação do elenco, após a folga nesta quinta. A delegação palmeirense desembarcou em São Paulo nesta manhã e foi liberado logo em seguida para descansar.

Na sexta, o time inicia a preparação para o jogo contra o Goiás, marcado para domingo, em Goiânia, pelo Brasileirão. Para este jogo, Murilo tem chances remotas de entrar em campo. Luan, portanto, deve ser novamente o seu substituto.

Num dos momentos mais tumultuados do calendário do ano, o time paulista pode fazer até nove partidas somente no mês de maio. O Palmeiras disputa três competições ao mesmo tempo. Além do Brasileirão e da Libertadores, está nas oitavas de final da Copa do Brasil.