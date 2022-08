Murilo celebra noite histórica com o Palmeiras e Bruno Tabata faz 1° treino

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os palmeirenses comemoraram muito a sofrida vitória sobre o Atlético-MG pelas quartas de final da Libertadores, nos pênaltis, após jogar boa parte com dois jogadores a menos. A festa foi grande no gramado e no vestiário, mas o elenco já retornou às atividades nesta quinta-feira, para reabilitação física antes do clássico com o Corinthians, no sábado. Autor do pênalti decisivo, Murilo festejou a "noite histórica" e deu as boas-vindas para Bruno Tabata, que pela primeira vez trabalhou com o grupo.

continua após publicidade .

Murilo foi centro das atenções no confronto com o Atlético-MG. Depois de se destacar no rival Cruzeiro, poderia ser o vilão palmeirense após anotar contra o segundo gol dos mineiros no Mineirão - abriu 2 a 0. Mas a redenção foi rápida ao descontar no mesmo jogo - o time buscou o 2 a 2. A consagração veio com o pênalti decisivo bem batido no Allianz Parque.

"Foi uma noite especial e um momento incrível para mim e para a minha família. Eles todos estavam lá (no estádio) e fico muito contente quando eles estão perto, pois me assistem desde jovem, quando eu jogava na minha cidade", comemorou o defensor. "Meu pai ajoelhou em casa e no estádio, até postei foto no Instagram (risos). Ele disse que fez uma promessa, não me falou ainda o que é, mas rezou muito e, graças a Deus, deu tudo certo com a classificação."

continua após publicidade .

Em dia de reabilitação física antes de iniciar a preparação para a visita ao Corinthians, no sábado, Murilo fez questão de elogiar o apoio e a festa da torcida no Allianz Parque. "A torcida foi incrível. O dia de ontem (quarta-feira) vai ficar guardado na minha memória para a vida toda. Já na hora do hino me arrepiei todo e falei 'é hoje, não tem como dar errado' e, graças a Deus, os pensamentos positivos entraram em campo e pudemos devolver toda aquela energia. Eles foram fundamentais."

Recém-chegado do Sporting, de Portugal, o meia-atacante fez seu primeiro trabalho com os novos companheiros. A comissão de Abel Ferreira comandou atividades técnicas de posse de bola e passes em campo reduzido para suem não enfrentou o Atlético-MG. Tabata recebeu as boas-vindas de Murilo, com o qual jogou nas seleções de base.

"O Tabata é um moleque muito gente boa, eu o conheci desde novinho, acho que ele nem lembra, em um teste no Cruzeiro. Fizemos juntos e depois ele passou no Atlético-MG, quando jogávamos contra. Depois, a gente teve essa amizade na seleção, onde nos conhecemos melhor e passamos um tempo juntos na França (Torneio de Toulón). A torcida do Palmeiras pode esperar um Tabata que vai nos ajudar muito e trazer muitas alegrias", garantiu o zagueiro.