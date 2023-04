Mulher de Maycon, do Corinthians, condena ameaças de torcedores: 'Não passará batido dessa vez'

(via Agência Estado)

Lyarah Vojnovic, mulher do volante Maycon, do Corinthians, fez uma publicação em seu Instagram para condenar o comportamento de torcedores nas redes sociais. No texto, publicado após a derrota por 2 a 0 do time paulista para o Remo, na Copa do Brasil, ela diz que não irá tolerar ataques virtuais, principalmente se forem direcionados à sua família.

"Passando para lembrar que esse é o Insta da Lyarah. E qualquer tipo de ameaça não passará batido dessa vez, mesmo que haja respeito da nossa parte. Além de atletas, são pais, maridos e filhos, todos têm seus problemas, mas o mínimo que precisam ter é respeitar a família. E digo mais, se tocarem no nome dos meus filhos, vai ser pior. Chega!", escreve Lyarah.

Maycon foi um dos muitos jogadores do Corinthians que não tiveram boa atuação em Belém, no Mangueirão, na noite de quarta-feira. O meio-campista, aliás, errou um passe no lance que originou o primeiro gol marcado pelo Remo, que terá a vantagem de avançar às oitavas de final mesmo se perder por um gol de diferença na Neo Química Arena, no próximo dia 26.

No ano passado, jogadores corintianos passaram por momentos delicados com ameaças recebidas pela internet. Até mesmo o goleiro Cássio, um dos maiores ídolos da história do clube, foi alvo de ataques e chegou a registrar boletim de ocorrência. Outro caso ocorreu com o meia-atacante Willian, que deixou o clube após ter sido ameaçado mais de uma vez. L