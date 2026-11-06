MP vê possível gestão temerária e pede esclarecimentos ao Corinthians sobre troca de tiqueteira

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pediu esclarecimentos ao Corinthians sobre o movimento para trocar a OneFan pela Fever na gestão de ingressos do clube. Em notícia de fato registrada nesta sexta-feira, 6, o promotor Cássio Conserino menciona o risco de multa milionária pela quebra de contrato com a atual tiqueteira e dá cinco dias úteis como prazo para receber as explicações.

Conserino também chama de "postura obscura" a busca pela rescisão com a OneFan e afirma que tal sinalização "está permeada por sentimentos não muito nobres". Procurado pela reportagem, o Corinthians menciona esse trecho do documento, em nota, para argumentar que há "juízo antecipado expresso" nas palavras do promotor.

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"O promotor atribui motivações indevidas ao Clube no mesmo ato em que pede esclarecimentos sobre os fatos. A gravidade dessa afirmação exige que os documentos sejam examinados e que o Corinthians seja ouvido antes de qualquer conclusão", diz o texto, em que o clube também afirma que "respeita as atribuições do MP".

A diretoria alvinegra, liderada pelo presidente Osmar Stabile, assinou um memorando com a Fever, que ofereceu adiantamento de R$ 50 milhões em caso de fechamento do acordo. A assinatura ocorreu após a OneFan receber um e-mail de Stabile, na quinta-feira, 5 para saber se a atual parceira poderia cobrir o valor prometido pela concorrente. Ele também pedia o depósito de parte da quantia em 24 horas.

Segundo Conserino, não há justificativa para rescisão contratual antecipada e, em caso de rescisão imotivada, seria necessário aviso prévio de 12 meses. O promotor aponta a possibilidade de "eventual hipótese de gestão temerária" frente ao pedido de adiantamento de valores como condição para não rescindir o contrato.

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A OneFan notificou o Corinthians há uma semana, ameaçando acionar a Justiça caso o contrato seja rescindido. A multa milionária, mencionada na notícia de fato do MP, poderia chegar à casa dos R$ 30 milhões.

Como mostrou o Sport Insider, o pagamento da rescisão, se concretizada, pode ser feito a partir da retenção de quantias pagas pela Nike ao clube. A fornecedora de materiais tem sua distribuição feita pela Fisia, que faz parte do grupo de investidores SBF, ao qual também pertence a OneFan.

A SBF é parte e a Fisia é interveniente e anuente do contrato firmado entre OneFan e Corinthians. Em um acordo de uma cessão fiduciária, a Fisia e o contrato de fornecimento entraram como garantidores.

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Veja a nota do Corinthians na íntegra:

O Sport Club Corinthians Paulista respeita as atribuições do Ministério Público de São Paulo e prestará, pelos canais oficiais, os esclarecimentos solicitados.

O Corinthians lamenta, contudo, o juízo antecipado expresso no trecho atribuído ao promotor de Justiça Cássio Conserino. Ao afirmar que a possível troca da operadora estaria permeada por "sentimentos não muito nobres", o promotor atribui motivações indevidas ao Clube no mesmo ato em que pede esclarecimentos sobre os fatos.

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A gravidade dessa afirmação exige que os documentos sejam examinados e que o Corinthians seja ouvido antes de qualquer conclusão.

A avaliação de alternativas comerciais faz parte da responsabilidade da administração do Clube. Eventuais propostas devem ser examinadas à luz de suas condições contratuais, de seus efeitos financeiros e da qualidade dos serviços prestados aos torcedores. É com base nesses elementos que a questão deve ser apreciada.

Sendo assim, esperamos do Ministério Público a objetividade e a cautela que o próprio exercício de suas atribuições exige.

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Por fim, o Corinthians reafirma seu compromisso com a preservação de sua imagem e de sua credibilidade institucional, ressaltando que qualquer avaliação deve estar fundamentada em fatos.