MP arquiva investigação sobre suspeita de golpe de Willian Bigode em Mayke e Scarpa

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) arquivou a investigação que apurava uma suspeita de estelionato praticado por Willian Bigode contra Mayke e Gustavo Scarpa. O caso veio à tona há cerca de três anos e ocorreu na época em que os jogadores defendiam o Palmeiras. A informação foi divulgada pelo Uol e confirmada pelo Estadão.

A investigação teve início após Mayke e Scarpa relatarem o investimento em uma empresa de criptomoedas indicada por Bigode com promessa de retorno entre 3,5% e 5% ao mês. A dupla aplicou valores equivalentes a R$ 6,3 milhões (Scarpa) e R$ 4,3 milhões (Mayke), mas não obteve o dinheiro de volta.

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Bigode e a mulher, Camila De Biasi, sua sócia na empresa WLJC Consultoria e Gestão Empresarial, atuaram como intermediadores no direcionamento dos valores à empresa de Xland Holding Ltda, que prometeu o retorno. O MP-SP apontou "esquema de pirâmide", mas concluiu que o casal não tinham conhecimento da fraude e também tiveram prejuízo.

A decisão foi baseada em inquéritos da Polícia Civil e da Polícia Federal, que reconheceram Willian e Camila como vítimas e determinaram o arquivamento de qualquer investigação em face do casal. "Nada, de concreto nos autos se formou a indicar o dolo de estelionato ou de crime correlato na atuação de Willian e Camila", diz trecho da decisão.

Apesar do arquivamento na âmbito criminal, o caso continua na esfera cível. No início de 202025, Bigode e mais quatro réus foram condenados pela Justiça de SP a a pagarem cerca de R$ 4,5 milhões para Mayke e sua mulher, Rayanne de Almeida, como ressarcimento do valor investido pelo casal em criptomoedas. Willian recorreu da decisão da primeira instância e aguarda desfecho em segundo grau.

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Existe também uma ação contrade Scarpa contra Willian que ainda carece de análise. Em abril deste ano, Scarpa foi advertido pela Justiça por interpor sucessivos recursos que estariam atrasando o processo.