Mozart revela que Guarani negocia contratação de 'nome de grande peso'

(via Agência Estado)

A diretoria do Guarani continua no mercado em busca de novos reforços para ajudar na luta contra o rebaixamento na Série B do Brasileiro. Depois do empate com o Brusque, por 1 a 1, no último domingo, em casa, o técnico Mozart revelou que o clube negocia com um reforço "de grande peso".

"Temos que trazer atletas que tenham o Guarani como a grande chance da carreira. Tem um nome de grande peso, mas não posso revelar aqui qual é. Aí é função de vocês (jornalistas) buscar as informações. Espero que dê certo", disse Mozart, sem entrar em maiores detalhes sobre o nome.

Na semana passada, o Guarani anunciou as chegadas do lateral-esquerdo Jamerson e do meia Isaque, que já entraram em campo nos empates com Chapecoense e Brusque.

Tudo indica que o novo reforço chegue para compor o sistema ofensivo. Afinal, o Guarani tem o pior ataque da Série B ao lado de CSA e Vila Nova, que também estão na zona de rebaixamento. O trio marcou apenas 12 gols em 20 jogos.

Em 18º lugar, com 19 pontos, o Guarani volta a campo na quinta-feira, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 21ª rodada. A partida vai marcar a estreia de Claudinei Oliveira no comando rubro-negro.