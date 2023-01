Mozart promete manter bom nível de jogo no Guarani na sequência do Paulistão

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Depois de perder na estreia do Paulistão para o Santo André, por 1 a 0, o Guarani se recuperou em grande estilo ao vencer o Santos por 2 a 0. O técnico Mozart Santos valorizou muito a vitória e o desempenho do time e quer manter o nível de atuação nos próximos jogos.

continua após publicidade .

"Nós estivemos abaixo do esperado na estreia. Precisávamos dar uma reposta a nós mesmos e ao torcedor. Fizemos um jogo bem sólido. Eu acredito muito nesse time. O grande desafio é manter esse nível de atuação, contra qualquer adversário, em qualquer estádio. Eles estão de parabéns, foi de encher os olhos", comentou.

O Guarani volta a campo diante do Ituano no sábado, às 16h, novamente no estádio Brinco de Ouro de Princesa, em Campinas (SP). Mozart garantiu que o time vai tomar a iniciativa, apesar de alertar para o nível do adversário. "Um desafio duro. O Ituano manteve a base, que no ano passado terminou a Série B em quinto lugar. Mas dentro da nossa casa, temos que nos impor. Queremos classificar. Temos que correr riscos", explicou.

continua após publicidade .

Com a vitória diante do Santos, o Guarani somou os três primeiros pontos e lidera o Grupo B. O São Paulo, porém, segundo colocado com um ponto, ainda joga. Mirassol e Água Santa, já com dois jogos, completam a chave sem pontos.