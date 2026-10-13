Mourinho volta a questionar arbitragem após expulsão de Vini Jr.: 'Basta ver o primeiro minuto'

José Mourinho voltou a questionar a arbitragem nesta terça-feira (13), três dias depois de não comparecer à coletiva após a vitória do Real Madrid sobre o Villarreal por 1 a 0. Questionado sobre aquele jogo durante a preparação para enfrentar a Roma pela Champions League, o português tentou encerrar o assunto, mas deixou uma provocação: "Basta ver o primeiro minuto".

O treinador convidou os jornalistas a rever o início da partida, sem identificar um lance específico ou detalhar a decisão que motivava sua insatisfação. "O primeiro minuto é suficiente para quem sabe", acrescentou. Mourinho indicou que poderia retomar o tema no sábado, mas insistiu que a entrevista daquele momento deveria se concentrar no compromisso europeu.

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A partida contra o Villarreal teve a expulsão de Vinicius Júnior, aos 28 minutos do segundo tempo, por puxar o cabelo de Nathan Saliba, além da anulação de um gol do brasileiro. Mourinho também recebeu cartão amarelo.

Segundo a imprensa espanhola, o treinador decidiu não falar depois do jogo para evitar declarações que pudessem provocar uma punição.

Ao ser perguntado se confiava mais nos árbitros da Champions do que nos do Campeonato Espanhol, respondeu: "Confio em todos os árbitros". A ressalva veio logo depois: o português afirmou que se sente desconfortável quando uma designação é conhecida três semanas antes da partida, em vez de ser anunciada apenas 24 horas antes. Ele não acusou um árbitro nominalmente.

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Mourinho também reagiu à pergunta sobre seus jogadores atuarem mais receosos no campeonato nacional. Disse que o jornalista conhecia a resposta e classificou a comunicação espanhola como "pouco direta", cobrando opiniões claras sobre situações que, em sua avaliação, não deixam dúvidas. Depois de sucessivas perguntas sobre arbitragem, pediu espaço para os veículos italianos e tentou mudar o foco da coletiva.

O Real Madrid enfrenta a Roma nesta quarta-feira (14), no Estádio Olímpico, pela segunda rodada da fase de liga da Champions. O reencontro com o clube pelo qual conquistou a Liga Conferência terá uma dimensão afetiva, reconheceu Mourinho, mas sem interferência em sua postura durante a partida. "Eu quero ganhar", afirmou ao explicar que a ligação com os torcedores ficará de lado enquanto a bola estiver rolando.