Mourinho vê Vini Jr. prejudicado por anúncio de suspensão e dispara: 'O gato saiu da toca'

José Mourinho criticou o momento escolhido para comunicar a suspensão de quatro jogos de Vinicius Junior na LaLiga. Após a vitória do Real Madrid por 4 a 3 sobre a Roma, nesta quarta-feira, pela Champions League, o treinador questionou a divulgação da punição duas horas antes da partida e defendeu o brasileiro, substituído durante o segundo tempo no Estádio Olímpico.

"É normal um jogador descobrir que vai levar uma suspensão de quatro jogos duas horas antes da partida? Não precisa responder. É normal? Não poderiam ter anunciado agora, amanhã de manhã? Precisavam fazer isso quando estávamos a caminho do estádio?", perguntou na entrevista coletiva. A pena decorre do puxão de cabelo em Saliba, do Villarreal, e tira o atacante do clássico contra o Barcelona, marcado para 25 de outubro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O português recorreu a um ditado para ampliar sua crítica, sem apontar nominalmente um responsável. "Em português, dizem: Gato escondido com o rabo de fora. Acho que o gato não está mais escondido. O gato saiu da toca, sem vergonha nenhuma", afirmou. Para Mourinho, o anúncio às vésperas do compromisso europeu prejudicou a preparação de um jogador que precisava se concentrar na partida.

Ao analisar a atuação de Vini Jr., o treinador assumiu a responsabilidade pelas dificuldades encontradas antes do intervalo e reconheceu o trabalho de Gian Piero Gasperini. "O primeiro tempo foi culpa minha. Ou do Gasperini. Ele colocou o Soulé lá e o Wesley nos massacrou num dois contra um. Foi difícil para o Vini", explicou. Na segunda etapa, o brasileiro perdeu a bola na origem da jogada do segundo gol da Roma. "O Vini perdeu a posse de bola, o que não deveria ter acontecido. Mas é isso, eu também cometo erros."

Mourinho também tratou com naturalidade a insatisfação do atacante com a substituição, embora tenha estabelecido um limite para a reação. "É normal que ele não estivesse feliz. Se ele fizer o que muitos outros fazem, jogar a garrafa, eu não gosto disso. A frustração é normal. Mas depois do jogo, ele ficou muito feliz com a vitória", declarou. Sobre o impacto da punição, acrescentou: "Um jogador também precisa ter essa capacidade, e ele a demonstrou muito bem", em referência à necessidade de controlar as emoções.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A entrada dos reservas foi decisiva para a virada: Carlos Espí, Endrick e Rüdiger marcaram a partir dos 37 minutos do segundo tempo e transformaram a desvantagem de 3 a 1 em vitória. O Real chegou aos seis pontos em duas rodadas, depois de vencer a Inter de Milão na estreia.

"Ainda não acabou, mas é muito importante para nós. Restam seis jogos e já enfrentamos dois adversários de alto nível", afirmou Mourinho.