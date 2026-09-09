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'Mourinho transforma Vini Jr': jornais espanhóis destacam brasileiro 'solidário' no Real Madrid

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Vini Jr. vive seus primeiros passos com seu novo treinador, José Mourinho, que assumiu o Real Madrid e tem a missão de recuperar a equipe após uma última temporada sem títulos. Porém, esse começo do brasileiro com o novo comandante vem sendo diferente e rendeu elogios da imprensa espanhola por seu comprometimento defensivo.

No duelo contra a Inter de Milão, pela primeira rodada da Liga dos Campeões, na última terça-feira, 8, o atacante teve papel importante defensivamente, apesar de terminar o confronto com uma atuação ofensiva discreta. Entretanto, o jornal espanhol Marca, ao analisar a atuação de Vinicius Jr., destacou a entrega do jogador.

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"Na estreia europeia contra a Inter, surgiu um jogador diferente, um jogador que o continente aprendeu a temer. Longe do ponta que castiga a área e enlouquece os laterais, vimos um Vini comprometido com a defesa, incansável no seu sacrifício coletivo, dedicado a preservar o resultado num jogo de muitas idas e vindas que exigiu que todos recuassem", enfatizou a publicação.

Além disso, o periódico exaltou os números defensivos apresentados pelo atacante. O brasileiro terminou com nove bolas recuperadas no confronto, assim, tornando-se o terceiro atacante do Real Madrid a roubar nove ou mais bolas em uma partida da Liga dos Campeões nos últimos vinte anos, depois das 12 de Higuaín contra o Zenit e das nove de Robinho contra a Roma, ambas em 2008.

O AS também elogiou o comprometimento de Vini com a defesa e destacou que Mourinho vem conseguindo mudar a mentalidade do jogador: "Não foi o seu melhor, nem de longe, isso virá quando o camisa 7 voltar a driblar e marcar gols. Mas, até lá, Mourinho está transformando Vini defensiva e mentalmente. Isso ficou evidente contra a Inter de Milão."

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"Vini foi ineficaz no ataque, não criou oportunidades de gol, não acertou chute ao gol e completou apenas dois dribles. Mas compensou recuperando nada menos que nove bolas, mais que o dobro do segundo melhor jogador do Real Madrid no quesito (Bellingham, com quatro)", completou a publicação.

Porém, nem só de elogios viveu Vinicius Jr. no duelo contra a Inter de Milão. Ao ser substituído na reta final do confronto, o brasileiro foi vaiado pelo estádio. Porém, após o jogo, José Mourinho saiu em defesa do brasileiro e afirmou que o camisa 7 tem seu respeito e carinho e vem se dedicando pela equipe.

"Tem trabalhado muito, todos sabemos. Não está em sua melhor forma, não está o Vinícius que tem o um contra um, que mata, mas trabalha muito. E, se ele dá tudo de si, merece respeito", afirmou o português.

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