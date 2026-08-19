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Mourinho revela conselho a Vini antes da renovação: 'Você só entende o Real quando vai embora'

Escrito por Leonardo de Sá (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O técnico do Real Madrid, José Mourinho, revelou, em entrevista ao programa de TV espanhol El Chiringuito, detalhes da conversa que teve com Vini Jr. antes da renovação do camisa 7 merengue. Na época, o atleta vivia um impasse para firmar um novo acordo com o clube, devido à falta de concordância entre as partes. Para dificultar a situação, o Arsenal apareceu como possível destino para o brasileiro em meio às especulações do mercado.

Segundo Mourinho, o jogador não tomou a decisão por influência do treinador, mas recebeu dele o conselho para permanecer em Madrid. A orientação acabou seguida pelo atacante, que agora tem um novo vínculo de seis anos com o clube da capital espanhola.

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"(Vinicius Jr.) Não (renovou contrato graças ao treinador)! Como assim graças a mim? Claro que falei com ele, mas o Vinicius é jogador do Real Madrid. A única coisa que eu disse a ele foi: Vini, aonde você quer ir? Só você sabe. Você estava no Brasil e veio ao Madrid. Você ainda não conhece tão bem assim o Real Madrid", relembrou o treinador na entrevista.

Na sequência, o português explicou o motivo pelo qual aconselhou Vini Jr. a permanecer no clube e destacou a relação que o jogador ainda poderia construir com o Real Madrid. "Você só entende de fato o Real quando você vai embora. Quando você sai, você entende. Não vá!", afirmou o treinador.

MOURINHO DESTACA EVOLUÇÃO DO ELENCO DO REAL MADRID

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Desde a chegada de Mourinho, em junho, o grupo do Real Madrid ganhou um novo rosto. Com novas contratações, como Bernardo Silva, Marc Cucurella e Yan Diomande, o elenco passou por um processo de adaptação e precisou construir um novo entrosamento sob o comando do português.

Segundo Mourinho, a sensação de evolução também pode ter influenciado a decisão de Vini Jr. de continuar no clube. "E penso também que o que ele sentiu do crescimento do grupo pelo modo que estávamos trabalhando... Acredito que tenha dado um sentimento bom. É outra coisa agora. Dá prazer ver eles trabalhando, temos muita qualidade", comentou.

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