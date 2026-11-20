O protagonismo de Vini Jr nos dois jogos da seleção brasileira pela Data de Fifa de novembro, quando marcou cinco gols em dois jogos dominou as perguntas na coletiva de José Mourinho nesta sexta-feira, véspera do jogo entre o Real Madrid e o Celta de Vigo.

Novamente à disposição do treinador português após cumprir uma suspensão de quatro partidas no Campeonato Espanhol, o atacante revelado pelo Flamengo volta para a casa sem ser uma unanimidade para entrar jogando, já que Yan Diomande deixou uma boa impressão nas vezes em que foi acionado.

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Experiente, Mourinho deixou claro que não se deixa levar por pressão e foi direto ao assunto ao falar sobre camisa 7. "Ninguém joga por decreto", sentenciou. Em seu discurso, porém, ele preferiu elogiar o brasileiro e enaltecer a vantagem de ter um craque de gabarito no elenco.

"Titular, no banco, na arquibancada, não importa", disse. "O que estou querendo dizer agora , já disse antes. Ele (Vini) é incrível. Nós queremos e precisamos dele, estamos ajudando-o e não há jogadores aqui com privilégios", afirmou.

O comandante aproveitou a conversa com os jornalistas para brincar com as oscilações de opinião que o futebol provoca. "Há algumas semanas, o Vini era o maior problema, e depois que ele marcou (gols) pelo Brasil, estávamos discutindo se ele deveria jogar ou não. Acho isso um exagero", comentou.

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O jovem Endrick também esteve na pauta. Questionado sobre o interesse de dois gigantes italianos, o Milan e a Roma, Mourinho se mostrou totalmente favorável à permanência do brasileiro no elenco merengue.

"Eu gosto muito dele e tenho carinho por ele. A resposta você já tem: eu preciso dele. Quantos aos clubes e empresários, o Real Madrid decide de outra forma, e nós temos que respeitar isso. Mas eu e o Real Madrid sabemos que ele é importante. O Endrick está feliz aqui", respondeu.

Sem chances no time principal ainda com Carlo Ancelotti como seu treinador na Espanha, o atacante se transferiu para o Lyon e se destacou na França. Por causa de suas atuações, ele participou da Copa do Mundo com a seleção brasileira e retornou em alta para Madri.

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Insatisfeito com a falta de oportunidades, o jogador chegou a manifestar o interesse de sair novamente para ter mais minutos em campo. Agora, diante do discurso de Mourinho, será preciso aguardar os próximos capítulos sobre o futuro do avante brasileiro.