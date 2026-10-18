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Mourinho indica Vini Jr. como titular na Champions e defende brasileiro: 'É espetacular'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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José Mourinho indicou que Vinícius Júnior deve ser titular do Real Madrid contra o RB Leipzig, nesta quarta-feira (21), no Santiago Bernabéu, pela Champions League. Suspenso por quatro partidas na LaLiga, o brasileiro pode atuar normalmente na competição europeia. A sinalização foi dada pelo treinador na entrevista coletiva.

"Sem prometer nada, acho que ele será titular na Liga dos Campeões, quarta-feira", afirmou Mourinho. O português também cobrou que o atacante aproveite o período afastado dos compromissos de LaLiga para trabalhar mais do que os companheiros que precisam disputar todas as partidas.

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A manifestação de confiança veio depois de uma atuação complicada de Vini na vitória por 4 a 3 sobre a Roma. O brasileiro foi substituído com o Real em desvantagem e acompanhou do banco a reação da equipe. Endrick, que entrou em seu lugar, marcou um gol e participou de outros dois na virada.

Mourinho ao defender o atacante, também destacou a convivência no elenco: "É um cara espetacular, muito fácil de conviver".

A suspensão de Vinícius decorre da expulsão contra o Villarreal, após puxar o cabelo de Saliba, e é cumprida no Campeonato Espanhol. O atacante ficou fora da vitória por 4 a 1 sobre o Sevilla neste domingo (18) e, mantida a punição, também desfalcará o Real diante de Barcelona, Racing Santander e Valencia.

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