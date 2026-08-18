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Mourinho inaugura apresentações a portas fechadas no Real Madrid: 'Estou voltando para casa'

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O português José Mourinho deu início a um novo formato de cerimônia que o Real Madrid pretende utilizar a partir de agora ao ser apresentado oficialmente como treinador da equipe em um evento realizado a portas fechadas. O ato foi acompanhado por meio de imagens transmitidas pelo canal oficial do clube.

Acompanhado do presidente Florentino Pérez, o novo comandante apareceu assinando o contrato e posando com uma camisa personalizada. "Estou voltando para casa", declarou o técnico que tem a missão de reconduzir o gigante espanhol ao caminho dos títulos.

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Esta nova ideia de apresentação é a primeira a ser realizada neste verão europeu. Além de Mourinho, outros seis nomes chegaram para reforçar o elenco e todos seguirão o formato de cerimônia realizada sem a presença de torcedores e imprensa. A ideia agora é que apenas dirigentes e pessoas próximas aos atletas estejam presentes.

A primeira coletiva do treinador português como técnico do Real Madrid já tem data agendada. Ele vai conversar com a imprensa nesta sexta-feira, na preparação da equipe merengue para a estreia no Campeonato Espanhol neste sábado, diante do Espanyol, em Barcelona.

O treinador, que assinou vínculo de três temporadas, comentou sobre a sua chegada e disse ser um torcedor do clube desde a sua última passagem pelo clube, que ocorreu entre os anos de 2010 e 2013.

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"A primeira vez que cheguei aqui foi o ápice da minha carreira profissional, mas agora, além disso, há o aspecto pessoal e emocional. Então, eu acredito que esta etapa seja ainda mais especial do que a primeira", afirmou.

"Sinto que esta é uma missão, algo que transcende as palavras. Estou aqui para ajudar a todos e a evoluir e criar uma cultura de trabalho árduo, responsabilidade e ambição. O que posso dizer aos torcedores é que sou um de vocês, sempre fui desde que saí", completou.

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