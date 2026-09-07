Mourinho ignora reencontro com a Inter e avisa: 'Não quero jogar bem e perder'

José Mourinho não demonstra interesse em suavizar a cobrança sobre o Real Madrid antes da estreia na Champions League. Depois da derrota para o Betis em LaLiga, o treinador português exige uma resposta imediata diante da Inter de Milão nesta terça-feira, às 16h, no Santiago Bernabéu.

Durante a entrevista coletiva, Mourinho foi direto ao explicar o que espera da equipe. "Quero ganhar. Poderia dizer que quero jogar bem, mas não quero jogar bem como contra o Betis e perder", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O português considera positiva a atuação apresentada em Sevilha, mas entende que o Real não transformou o domínio ofensivo em gols. Para ele, o tropeço não altera a confiança no trabalho.

"Vi os jogadores como gosto de vê-los. Mortos no vestiário depois da partida e, hoje, perfeitamente normais. Temos cada vez mais a convicção de que fizemos um bom jogo", declarou.

A partida também coloca Mourinho diante de um dos capítulos mais importantes de sua carreira. O treinador comandou a Inter entre 2008 e 2010 e levou o clube italiano aos títulos do Campeonato Italiano, da Copa da Itália e da Champions na temporada 2009/10.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar da ligação histórica, ele garante que a emoção ficará fora do campo. "Depois da partida, sim. Durante, não. Durante o jogo, é apenas mais um adversário", disse.

Mourinho ainda reencontrará Cristian Chivu, atual treinador da Inter e seu ex-jogador na campanha da tríplice coroa. "Chivu será sempre um dos meus. Vou cumprimentá-lo antes e depois. Durante, é jogo", resumiu o português.

Endrick pode voltar por poucos minutos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra novidade é a possibilidade de Endrick ser relacionado. Recuperado de uma lesão muscular, o atacante brasileiro voltou a trabalhar com o elenco, mas ainda está distante da condição física ideal.

"Amanhã pode estar preparado para jogar cinco minutos, talvez dez, no máximo", explicou Mourinho.

O treinador também brincou ao ser questionado sobre a posição do brasileiro: "É um jogador de ataque. Fiquem tranquilos, não será lateral ou zagueiro".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora considere importante iniciar a Champions com vitória, Mourinho evita tratar o confronto como decisivo. No novo formato, cada clube disputa oito partidas na fase de liga.

"Não é uma partida que decide alguma coisa, mas cada ponto é importante. Quero tratá-la como um jogo único e ganhar", concluiu.