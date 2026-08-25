Mourinho fecha porta para saída de Endrick do Real Madrid: 'Não quero vendê-lo nem emprestá-lo'

O futuro de Endrick nesta temporada europeia deve ser mesmo o Real Madrid. Quem revelou isso foi o técnico português José Mourinho durante entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, véspera da partida da equipe merengue contra a Real Sociedad, em confronto válido pela LaLiga.

Fora do último amistoso do gigante espanhol na pré-temporada, contra o Schalke 04, e ausente na estreia do Campeonato Espanhol (vitória de 2 a 1 sobre o Espanyol), o destino do jovem atacante revelado pelo Palmeiras parecia estar encaminhado para mais um empréstimo. No entanto, na conversa com os jornalistas, o treinador deixou claro o seu pensamento sobre o atleta.

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"Há um problema no músculo que afeta o tendão", iniciou. "É um caso leve de tendinite, apenas medidas preventivas para evitar um problema maior. Gosto muito do Endrick, houve muitas perguntas sobre ele, mas não quero vendê-lo nem emprestá-lo. Ele é muito talentoso", afirmou.

A ausência de Endrick das últimas sessões de treinamento do elenco principal aumentou a suspeita de que ele poderia ficar fora dos planos. Nesta coletiva, Mourinho fez questão de esclarecer qualquer tipo de dúvida.

Apesar do discurso do comandante, Endrick, no entanto continua sem data para estrear. Por causa do problema muscular, ele não tem presença confirmada entre os relacionados para , nesta quarta-feira, a equipe do Real Sociedad.

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Outros dois brasileiros aumentar a lista de desfalques do Real Madrid para o seu segundo compromisso na competição. O zagueiro Eder Militão e o atacante Rodrygo ainda se recuperam de lesão e continuam entregues ao departamento médico.