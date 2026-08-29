Mourinho faz coro para Mbappé receber a Bola de Ouro: 'Já conhecem meu conceito'

O português José Mourinho retornou ao Real Madrid neste início de temporada e já está fazendo a campanha para Kylian Mbappé receber a Bola de Ouro da temporada 2025/26. Sem mencionar nomes, o comandante explicou a preferência pelo francês e fez uma reflexão sobre os critérios do prêmio.

"Para mim, a Bola de Ouro tem que ser para aqueles jogadores que, quando se aposentam, sentimos falta para sempre. Sinto falta de Maradona, Ronaldo, Ronaldinho, Cristiano, Messi, Zidane, Matthäus? Você não pode dar a Bola de Ouro só porque alguém ganhou a Liga dos Campeões ou a Copa do Mundo".

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"O melhor do mundo é outra questão, não precisa ser do PSG ou Espanha. Há dois, três ou quatro deles e, sabemos quem são. Sabemos onde estão, aqui. Sabemos quem fez história individualmente neste verão. A Bola de Ouro tem seu lado político. Não gosto muito disso. Já conhecem meu conceito de Bola de Ouro. Nada de vamos inventá-la na Espanha ou PSG. O melhor jogador é outro".

Ao longo da carreira, o português já polemizou sobre os critérios utilizados na Bola de Ouro. Durante a primeira passagem pelo Real Madrid, defendeu o compatriota Cristiano Ronaldo para receber a premiação em algumas oportunidades. E também se posicionou contra a cerimônia quando algum atleta de sua preferência não foi contemplado.

Embora não tenha conquistado títulos por clube e seleção, Mbappé teve números excelentes na última temporada. Pelo Real Madrid foram 42 gols em 44 partidas, além de seis assistências. Com a camisa da França, o centroavante marcou 18 vezes em 16 partidas, sendo o artilheiro da Copa do Mundo, com dez gols.

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Sob o comando do português, o camisa 10 começou com o pé direito e anotou três gols diante do Real Sociedad na última partida, válida pela La Liga. Neste domingo, o gigante da capital enfrenta o Málaga, ao meio-dia, no Santiago Bernabéu.