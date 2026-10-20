Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Mourinho escala Vini Jr. na Champions, mas avisa: 'O que torna jogador intocável é rendimento'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Suspenso por quatro jogos em LaLiga e, portanto, fora do clássico com o Barcelona, no domingo, Vini Jr. ainda goza de prestígio com o técnico José Mourinho e está confirmado para o confronto com o RB Leipzig, nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, pela Champions League. O brasileiro, contudo, viu o treinador mandar um recado direto ao garantir que "não a jogadores intocáveis."

A boa apresentação da equipe na goleada por 4 a 1 diante do Sevilla, domingo, com Endrick começando pela primeira vez como titular e Diomande fechando o placar fizeram a imprensa de Madri pressionar Mourinho por uma possível troca de titulares e a saída de Vini Jr. da equipe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Mas o comandante ainda não pensa em sacrificar seu astro, mesmo o substituindo cedo na boa virada diante da Roma, na rodada passada da Champions, há uma semana. Vini saiu quando o Real Madrid perdia por 3 a 1 e a equipe melhorou, buscando um gigante 4 a 3.

"Vini é intocável?", ouviu José Mourinho na coletiva pré-jogo. "A única coisa intocável é o distintivo do Real Madrid. Não gosto de ter um jogador intocável. Não importa se você é o capitão ou quanto custou, você conquista seu lugar e se torna intocável pelo rendimento em campo", disse o treinador, antes de confirmar o brasileiro entre os 11 titulares.

"O papel de Yan Diomande amanhã? Ele não sabe se vai jogar ou não. A única coisa que posso dizer para amanhã é que o Vini vai começar na ponta esquerda", determinou Mourinho, pedindo paciência com a equipe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Ainda há muito trabalho pela frente. Só estamos aqui há três meses. Um passo de cada vez, mas eu entendo as exigências num clube como o Real Madrid", frisou, ao ser questionado se estava feliz com as apresentações da equipe. "Treinei aqui durante três anos no passado, sei como funciona. Mas ainda há um longo caminho a percorrer."

O comandante português aproveitou para pregar respeito ao RB Leipzig após surra do Bayern no fim de semana pela Bundesliga. "Não esperamos ver o Leipzig que enfrentou o Bayern (derrota por 6 a1). Esperamos a equipe que venceu o PSV (1 a 0 na rodada passada da Champions)."

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Champions League Futebol José Mourinho real madrid Vini Jr
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV