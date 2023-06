Mourinho é denunciado pela Uefa por insultos contra árbitro na final da Liga Europa

O técnico José Mourinho pode pegar uma punição grave da Uefa por causa de seu comportamento inadequado para com o árbitro inglês Anthony Taylor na decisão da Liga Europa, quarta-feira. O treinador português da Roma foi denunciado pela entidade nesta sexta-feira por "linguagem insultuosa/abusiva contra um árbitro." A equipe italiana e o Sevilla, campeão nos pênaltis, também terão de prestar explicações pelo clima quente durante o jogo em Budapeste, capital da Hungria.

Mourinho ficou bastante indignado com a arbitragem do inglês na decisão em Budapeste. Na visão do técnico, além de um pênalti não marcado por toque de mão na área, Taylor ainda teria deixado de expulsar dois jogadores do Sevilla que já tinham amarelo e fizeram faltas duras, passíveis de novo cartão. E foram aplicados 13 cartões pelo inglês na decisão.

A Uefa usou câmeras da televisão do jogo que flagraram Mourinho disparando ofensas contra o árbitro por vezes ao longo da final. Ainda usará a entrevista coletiva do português e um "encontro" com Taylor já no estacionamento do estádio, no qual o técnico definiu o juiz como "desgraça". O inglês e sua família foram agredidos por torcedores da Roma no aeroporto, na quinta-feira.

Em comunicado, a Uefa anunciou que um processo disciplinar foi instaurado de acordo com o Artigo 55 do Regulamento Disciplinar da entidade. Além de enquadrar Mourinho no artigo 15 (4) por linguagem insultuosa/abusiva contra um árbitro, a entidade ainda revelou que a Roma responderá por "arremesso de objetos" no campo pela torcida e por ela "acender fogos de artifício", além de "atos de dano", "distúrbios da multidão" e "conduta imprópria da equipe", que por vezes cercou a arbitragem para protestar.

O Sevilla também não escapou. O time espanhol responderá nos tribunais por "invasão de campo de jogo", de torcedores, "arremesso de objetos", "acender fogos de artifícios" e também por "conduta imprópria da equipe."