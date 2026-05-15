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Mourinho despista sobre Real Madrid, confirma proposta do Benfica e deixa futuro em aberto

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 15.05.2026, 10:25:00 Editado em 15.05.2026, 10:37:59
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José Mourinho voltou ao centro das atenções no futebol europeu em meio à crise enfrentada pelo Real Madrid. Cotado como possível substituto de Álvaro Arbeloa, o treinador português evitou confirmar qualquer negociação com o clube espanhol, mas deixou o futuro completamente indefinido ao admitir que ainda não decidiu sequer se continuará no Benfica na próxima temporada.

A entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira aumentou ainda mais a expectativa em torno do técnico. Isso porque Mourinho revelou que recebeu uma proposta oficial de renovação do Benfica durante a semana, mas sequer quis analisar os detalhes antes do encerramento da temporada portuguesa.

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Segundo o treinador, qualquer conversa sobre permanência ou mudança de clube será discutida apenas após o último compromisso do Benfica no Campeonato Português. Ele indicou que não pretende tomar decisões enquanto o time ainda disputa posição importante na tabela.

"Recebi uma proposta, mas preferi não olhar nada agora. Minha cabeça está totalmente voltada para terminar a temporada", afirmou Mourinho.

O nome do treinador passou a ganhar força no Real Madrid justamente em um momento delicado do clube merengue. A perda do título espanhol para o Barcelona, somada às atuações abaixo do esperado e ao ambiente turbulento nos bastidores, aumentou a pressão sobre Arbeloa e abriu espaço para especulações envolvendo nomes mais experientes.

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Mourinho, que já comandou o Real Madrid entre 2010 e 2013, segue extremamente respeitado dentro do clube espanhol, principalmente por Florentino Pérez. Na Espanha, parte da imprensa trata o português como um dos favoritos para assumir o projeto de reconstrução da equipe.

Mesmo diante da insistência dos jornalistas sobre o interesse do Real, Mourinho preferiu manter cautela e evitou alimentar diretamente os rumores. Ainda assim, a postura adotada pelo treinador acabou sendo interpretada como um sinal de que a possibilidade existe.

Ao comentar sua situação no Benfica, o técnico também fez questão de minimizar qualquer ideia de dependência do clube em relação à sua permanência. Mourinho destacou a grandeza da equipe portuguesa e afirmou que nenhuma figura individual está acima da instituição.

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"O Benfica continua sendo enorme independentemente de quem esteja aqui. Nenhum treinador é maior do que o clube", declarou.

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