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Mourinho defende Vini Jr. e Mbappé após críticas: 'Só se atira pedra em árvore que dá frutos'

Escrito por (via Agência Estado)
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A temporada do Real Madrid começou instável, e Vini Jr. e Mbappé, dois dos principais jogadores da equipe, passaram a ser alvo de críticas. O francês foi questionado recentemente sobre sua participação defensiva, enquanto o brasileiro também recebeu cobranças neste início de trabalho de José Mourinho por parte da torcida.

O técnico português saiu em defesa de Vini Jr. e destacou a importância do brasileiro para o Real Madrid. Mourinho lembrou os títulos e gols conquistados pelo atacante e afirmou que ele está trabalhando mais do que nunca para atingir novamente seu melhor nível. Também citou os números do jogador nesta temporada, inclusive na recuperação de bolas.

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"Só se atira pedra em árvore que dá frutos. O Vinicius que praticamente selou a vitória contra o Benfica no ano passado está chegando. Ele ainda não chegou lá, mas está trabalhando mais do que nunca", afirmou.

MOURINHO TAMBÉM DEFENDE MBAPPÉ

O treinador português estendeu a defesa a Mbappé e disse que as críticas ao francês são semelhantes às direcionadas a Vini Jr. Mourinho ressaltou a produção ofensiva do atacante e afirmou que um jogador capaz de marcar 40 gols por temporada não pode ser tratado como um problema para a equipe.

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O técnico ainda lembrou uma situação em que viu Mbappé voltar para ajudar na marcação de Cucurella, mesmo com o Real Madrid tendo um jogador a menos. Mourinho afirmou que valoriza esse tipo de atitude do francês e que ela também deveria ser levada em conta nas avaliações sobre o atacante.

"Eu vi Kylian voltar para ajudar Cucurella quando estávamos com dez jogadores, enquanto um técnico muito agressivo gritava com ele. Eu realmente valorizo esse tipo de comportamento", disse o treinador.

Mourinho também minimizou as críticas ao desempenho coletivo e destacou que o Real Madrid tem criado oportunidades mesmo quando enfrenta partidas mais equilibradas. Para o técnico, o resultado e o comprometimento apresentado pelos jogadores são mais importantes do que as avaliações externas.

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Futebol José Mourinho Mbappé real madrid Vini Jr
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