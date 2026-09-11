Mourinho defende Vini Jr. e Mbappé após críticas: 'Só se atira pedra em árvore que dá frutos'

A temporada do Real Madrid começou instável, e Vini Jr. e Mbappé, dois dos principais jogadores da equipe, passaram a ser alvo de críticas. O francês foi questionado recentemente sobre sua participação defensiva, enquanto o brasileiro também recebeu cobranças neste início de trabalho de José Mourinho por parte da torcida.

O técnico português saiu em defesa de Vini Jr. e destacou a importância do brasileiro para o Real Madrid. Mourinho lembrou os títulos e gols conquistados pelo atacante e afirmou que ele está trabalhando mais do que nunca para atingir novamente seu melhor nível. Também citou os números do jogador nesta temporada, inclusive na recuperação de bolas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Só se atira pedra em árvore que dá frutos. O Vinicius que praticamente selou a vitória contra o Benfica no ano passado está chegando. Ele ainda não chegou lá, mas está trabalhando mais do que nunca", afirmou.

MOURINHO TAMBÉM DEFENDE MBAPPÉ

O treinador português estendeu a defesa a Mbappé e disse que as críticas ao francês são semelhantes às direcionadas a Vini Jr. Mourinho ressaltou a produção ofensiva do atacante e afirmou que um jogador capaz de marcar 40 gols por temporada não pode ser tratado como um problema para a equipe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O técnico ainda lembrou uma situação em que viu Mbappé voltar para ajudar na marcação de Cucurella, mesmo com o Real Madrid tendo um jogador a menos. Mourinho afirmou que valoriza esse tipo de atitude do francês e que ela também deveria ser levada em conta nas avaliações sobre o atacante.

"Eu vi Kylian voltar para ajudar Cucurella quando estávamos com dez jogadores, enquanto um técnico muito agressivo gritava com ele. Eu realmente valorizo esse tipo de comportamento", disse o treinador.

Mourinho também minimizou as críticas ao desempenho coletivo e destacou que o Real Madrid tem criado oportunidades mesmo quando enfrenta partidas mais equilibradas. Para o técnico, o resultado e o comprometimento apresentado pelos jogadores são mais importantes do que as avaliações externas.