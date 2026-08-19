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Mourinho dá recado à torcida do Real e minimiza perda de Rodri para o Barça: 'Não preciso dele'

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A opção do meia Rodri em dar sequência à sua carreira no Barcelona, ao invés do Real Madrid, parece não ter abalado o técnico José Mourinho. Iniciando uma nova passagem pelo clube merengue, o treinador português está satisfeito com o seu elenco. Em entrevista ao programa de TV "El Chiringuito", na noite desta terça-feira, ele falou sobre o assunto após O ex-jogador do Manchester City oficializar a sua ida para o Barcelona.

"Não preciso do Rodri. Temos soluções, jogadores de qualidade", disse Mourinho, acrescentando que não achava que o Barcelona levasse vantagem sobre o Madrid ao contratar o meio-campista. "Vitórias são conquistadas em campo, são conquistadas com títulos."

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Poucas horas antes de a contratação do jogador ser oficializada pelo rival catalão, Mourinho foi apresentado oficialmente pelo Real em uma cerimônia incomum, fechada para a imprensa e torcedores. Contratado em junho e que assumiu o cargo em julho, no início da pré-temporada, minimizou a importância de Rodri para o Madrid.

"O clube entrou em contato com ele, mas ele tinha algumas dúvidas. O que acho que aconteceu é que as dúvidas dele criaram dúvidas em mim. É um jogador extraordinário e foi muito correto conosco. Mas acho que o Real Madrid tem uma grandeza tal que não pode ter jogadores que pensem duas vezes antes de estar no clube."

Após uma segunda temporada consecutiva sem um grande título, o clube contratou jogadores como Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva e Yan Diomande. Mourinho afirmou que o clube não pretende fazer novas contratações.

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"Não estou dizendo que não haverá mais contratações, porque o mercado ainda está aberto, mas se você me perguntar diretamente se está fechado (para o Madrid), sim, está fechado", disse ele. Em busca de dar um fim à hegemonia do Barcelona na Espanha, o Real Madrid O Madrid estreia em La Liga no sábado, contra o Espanyol.

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