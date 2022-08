MotoGP vai implantar corridas sprint em todas as etapas da temporada 2023

(via Agência Estado)

A MotoGP vai adotar, a partir da próxima temporada, a implantação de corridas sprint em todas as etapas. A alteração foi confirmada pela FIM (Federação Internacional de Motociclismo), (IRTA) Associação Internacional das Equipes de Corrida) e Dorna, promotora do Mundial de Motovelocidade neste sábado, na Áustria.

Jorge Viegas, presidente da FIM, fez o anúncio da alteração e afirmou que a intenção é tornar o evento mais atraente. "Vamos introduzir uma corrida sprint em cada fim de semana de GP, sábado à tarde. Depois de dois anos de pandemia e sacrifícios para manter o campeonato vivo, precisamos agora ter mais visibilidade. Precisamos melhorar o show."

A divulgação da mudança por meio da imprensa causou desconforto entre os pilotos. Carmelo Ezpeleta, diretor executivo da Dorna, afirmou que a incumbência de repassar as alterações aos pilotos é das equipes. Diante do desconhecimento das escuderias sobre as mudanças, ele aproveitou a reunião da Comissão de Segurança para esclarecer as dúvidas.

Hervé Poncharal, presidente da IRTA e representante das equipes alegou que muitos times não tinham conversado com os pilotos.

"Conversei com alguns pilotos na comissão de segurança. Não foi algo tão difícil, mas as equipes tinham de ser informadas. No geral, os times estão de acordo e são a favor da proposta das corridas sprint. Nosso dever é ouvir a voz dos pilotos", disse Poncharal.

Ao ser questionado sobre uma possível insatisfação dos pilotos, Ezpeleta rebateu qualquer cenário de crise, insinuou que essa atmosfera seria uma invenção da imprensa e afirmou que a relação entre pilotos e organização do campeonato nunca esteve melhor.