Mosquito é submetido a cirurgia e só volta ao Corinthians no 2º semestre de 2023

O técnico Fernando Lázaro ainda não assumiu oficialmente o time do Corinthians, mas já sabe que não poderá contar com Gustavo Mosquito até o segundo semestre de 2023. O atacante foi submetido a cirurgia na quarta-feira e só volta aos campos no segundo semestre do próximo ano.

Mosquito rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, em 26 de outubro, no primeiro minuto do jogo com o Fluminense, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, vencido pelos cariocas por 2 a 0, na Neo Química Arena.

Segundo nota do clube, o jogador fará um tratamento inicial nos próximos dias e depois vai se reapresentar com o restante do elenco em 14 de dezembro. O volante Paulinho, que sofreu lesão semelhante em maio, também continua em recuperação.

Sem poder contar com Mosquito no ataque, a diretoria do Corinthians busca reforços no mercado. O paraguaio Angel Romero, com bela passagem pelo clube, poderá ser uma solução. O jogador, livre de seu vínculo com o Cruz Azul, do México, poderá chegar ao Parque São Jorge sem custos de transferência.