Moscardo inicia trabalhos físicos no Corinthians em corrida contra o tempo para Copa do Brasil

O volante Gabriel Moscardo iniciou nesta quinta-feira sua corrida contra o tempo para tentar ficar à disposição de Vanderlei Luxemburgo na volta das semifinais da copa do Brasil, dia 16 de agosto, na casa do São Paulo. O garoto passou por cirurgia de apendicite e já faz trabalhos físicos para recuperar o ritmo.

continua após publicidade

Moscardo foi desfalque no jogo de ida, vencido pelo time por 2 a 1 na Neo Química Arena, justamente por acusar o incômodo que o obrigou ao procedimento cirúrgico. Havia a possibilidade que voltasse em até sete dias, mas o clube vem trabalhando com cautela para não perdê-lo por mais tempo. Nada de repetir o erro cometido com Renato Augusto, que voltou antes da hora e acabou se lesionando novamente.

"O meio-campista Gabriel Moscardo, que passou por uma cirurgia de apendicite, segue o processo de reabilitação. Hoje, o Filho do Terrão realizou o aquecimento com o elenco e, depois, fez trabalhos individuais no gramado com as orientações do preparador físico Daniel Félix", informou o clube.

continua após publicidade

Luxemburgo não gostaria de usá-lo somente na 'decisão' do Morumbi. A ideia era deixar Moscardo em condições de atuar uma partida antes, diante do Coritiba, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, para ver como ele se comportará. O jogo está agendado para o dia 13.

Nesta quinta-feira, os titulares diante do Newell's Old Boys fizeram um trabalho regenerativo e somente nesta sexta que o técnico definirá a escalação para o jogo contra o Internacional, sábado, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Como o alívio no Brasileirão ainda não veio e a Copa Sul-Americana não é a prioridade, Luxemburgo deve usar suas principais peças para "sair da confusão."