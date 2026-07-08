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Moscardo é emprestado pela 3ª vez pelo PSG, agora para Espanha, e frustra planos do Corinthians

Escrito por Fábio Hecico (via Agência Estado)
Publicado em 08.07.2026, 14:04:00 Editado em 08.07.2026, 14:12:12
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O Corinthians vasculha desesperadamente o mercado atrás de um volante. E vem amargando decepções. Depois de se assustar com a alta pedida salarial de Arthur, ex-Grêmio e de volta à Juventus, o clube agora se frustrou ao ver seu prata da casa Gabriel Moscardo ser emprestado pela terceira pelo Paris Saint-Germain a um clube modesto da Europa, já que poderia ser uma solução mais barata.

"Após assinar com o Paris Saint-Germain em janeiro de 2024, o meio-campista brasileiro Gabriel Moscardo juntou-se hoje ao RCD Espanyol, clube de LaLiga, por empréstimo de uma temporada, sem opção de compra", informou o clube francês.

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A necessidade de vender um de seus jovens para amenizar as dívidas e findar um transfer ban da Fifa por dívida de R$ 7,5 milhões ao Philadelphia Union pela aquisição de José Martínez, faz a Corinthians apostar em negociação de um de seus meio-campistas na janela europeia.

O titular André é o nome favorito para sair, o que coloca o Corinthians no mercado por um substituto. Também não está descartada uma venda de Breno Bidon caso o clube receba uma proposta atraente. Yuri Alberto manifestou seu desejo de ir para a Europa, mas sua negociação renderia somente 50% do valor final.

Fernando Diniz gostaria de contar com o experiente Arthur, que não ficou no Grêmio após exigir uma renovação com 'salário europeu'. Gabriel Moscardo seria uma saída mais barato, pois o clube pagaria um vencimento mais baixo. Ocorre que o PSG só pensa em dar ritmo ao garoto de 20 anos em clubes europeus.

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Desde sua chegada a Paris, Moscardo apenas figurou no elenco da disputa do Mundial de Clubes dos Estados Unidos. E por pouco tempo. Ele chegou em 2024 no clube e logo foi emprestado para o Stade de Reims. Retornou e foi repassado ao português Braga e agora jogará na Espanha pelo catalão Espanyol.

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