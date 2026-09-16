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'Morumboca': Jornal argentino ironiza casa do São Paulo após mais uma classificação argentina

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Boca Juniors eliminou o São Paulo na Copa Sul-Americana e garantiu uma vaga na semifinal do torneio continental. Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, a equipe argentina empatou por 1 a 1 no MorumBis e confirmou a classificação para a próxima fase da competição.

O Boca Jrs chegou para o segundo confronto, disputado no Brasil, precisando sustentar a vantagem conquistada na ida e, mesmo atuando no estádio adversário, a equipe conseguiu sair na frente, e até sofreu o empate no final da partida, mas não perdeu a vaga na semifinal.

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Porém, segundo levantamento feito pelo jornal argentino Olé, vencer uma eliminatória da competição continental dentro do Morumbi não é novidade para a equipe. Em sete jogos decisivos no estádio são-paulino, o clube da Argentina avançou em seis oportunidades.

Assim, a publicação brincou com os nomes do clube e do local e criou o termo "Morumboca", exaltando o bom desempenho dos argentinos dentro da casa são-paulina.

Os rivais envolvem os quatro grandes do estado de São Paulo. A primeira vítima foi o Corinthians, na Libertadores de 1991. Em duelo válido pelas oitavas de final, o time argentino venceu por 3 a 1 na partida de ida, disputada na Argentina, e, com o empate em 1 a 1 no Morumbi, garantiu a classificação.

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O São Paulo, dono do estádio, é a maior vítima, com três eliminações dentro de casa diante do rival da Argentina. O Palmeiras ficou pelo caminho uma vez, mesma quantidade do Santos.

Além disso, o Boca Juniors conquistou três títulos dentro da casa são-paulina. O primeiro foi a Libertadores de 2000, sobre o Palmeiras, depois a de 2003, sobre o Santos e, por fim, a Recopa Sul-Americana de 2006, sobre o São Paulo.

A única eliminação do Boca dentro do Morumbi foi diante do Tricolor Paulista, na Copa Sul-Americana de 2007. Na ocasião, o time brasileiro reverteu a derrota por 2 a 1 no primeiro jogo e venceu por 1 a 0, mas, por conta da regra dos gols fora de casa, garantiu a classificação.

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VEJA O RETROSPECTO DO BOCA JUNIORS EM JOGOS DECISIVOS NO MORUMBI:

- Corinthians x Boca Juniors, Libertadores 1991 - classificado

- São Paulo x Boca Juniors, Supercopa dos Campeões da Libertadores 1994 - classificado

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- Palmeiras x Boca Juniors, Libertadores 2000 - campeão

- Santos x Boca Juniors, Libertadores 2003 - campeão

- São Paulo x Boca Juniors, Recopa Sul-Americana 2006 - campeão

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- São Paulo x Boca Juniors, Copa Sul-Americana 2007 - eliminado

- São Paulo x Boca Juniors, Copa Sul-Americana 2026 - classificado

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classificação argentina Futebol 'Morumboca' São Paulo FC
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