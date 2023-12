MorumBIS: Empresa compra naming rights do estádio do São Paulo

A casa do São Paulo passará a ter um novo nome devido à aquisição dos naming rights por parte da Mondelez Brasil, empresa proprietária do chocolate BIS. Com isso, o estádio do tricolor passará a ser MorumBIS.

O diretor-executivo de Marketing do time, Eduardo Toni, comemorou a nova parceira. "Estamos muito felizes com a chegada da Mondelez Brasil à nossa casa, que agora passará a ser o MorumBIS. O São Paulo é uma marca forte e global, assim como a nossa nova parceira. O Morumbi é um estádio vibrante e, ao mesmo tempo, tradicional, assim como BIS. A junção dessas duas potências é um casamento perfeito", disse.

O acordo terá vigência de 3 anos, e os valores giram em torno de R$ 25 a R$ 30 milhões por ano. "É uma imensa felicidade fazer esse anúncio que para nós faz todo sentido. Sabe todos os momentos da nossa vida que pedem bis? Aqueles que queremos repetir e deixam um gostinho de quero mais? Então, assim será o MorumBIS. Mais uma música, mais um show, mais um gol, mais da torcida cantando junto", celebra Alvaro Garcia, VP de Marketing da Mondelez Brasil.

Para Fabíola Menezes, diretora de marketing da Mondelez Brasil, a parceria também reforça os atributos da marca.

"Além dos momentos que queremos repetir e pedem BIS, é impossível também não associar a marca com a versatilidade do estádio. De grandes jogos a palco de shows, assim como BIS, que possui opções para comer sozinho, em família, pode ser usado em receitas e diferentes sabores", complementa a executiva.

Além de patentear a marca de chocolate Bis, a Mondelez é dona de outros produtos alimentícios, como Oreo, Lacta, Tang, Trident, entre outros.

