Morte de Jesús de Miguel: Goleiro pode responder por homicídio após choque em campo?

A morte do atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, após uma colisão violenta com o goleiro Jesús Owono, do Andorra, gerou forte comoção no futebol internacional e levantou questionamentos na imprensa esportiva sobre eventuais consequências penais para lances trágicos dentro das quatro linhas.

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O episódio aconteceu durante partida válida pela segunda divisão do Campeonato Espanhol, nos acréscimos, momento em que o atacante corria em direção a um lançamento longo e o goleiro deixou a grande área para tentar afastar a bola, resultando em um impacto direto que deixou o adversário desfalecido no gramado. De Miguel recebeu atendimento médico emergencial por vários minutos antes de ter a morte confirmada, enquanto Owono acabou expulso com cartão vermelho direto pelo árbitro da partida.

Diante da repercussão do caso, especialistas espanhóis em Direito Penal e Desportivo apontam que a jurisprudência do país estabelece barreiras rígidas entre falhas técnicas de avaliação em disputas esportivas e a caracterização formal de homicídio, inclusive na modalidade culposa. O eixo central dessa diferenciação reside na teoria jurídica do risco permitido, princípio segundo o qual todo atleta profissional, ao ingressar no campo de jogo, aceita de forma tácita a possibilidade de sofrer contatos físicos enérgicos e acidentes inerentes à própria dinâmica competitiva.

Com base nesse entendimento, os tribunais espanhóis apenas transferem infrações da esfera disciplinar federativa para a jurisdição criminal quando resta categoricamente comprovada a existência de dolo, agressão premeditada ou atos de violência deliberada completamente desvinculados da lógica da disputa de bola. Como a jogada envolveu uma tentativa de corte defensivo fora da área, a responsabilização penal do goleiro só avançaria caso as análises técnicas e periciais identificassem uma atitude consciente de ferir, alheia à natureza da partida.

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A Polícia Nacional da Espanha instaurou um inquérito formal para investigar todas as circunstâncias que culminaram no falecimento do jogador. De acordo com informações do Tribunal Superior de Justiça das Ilhas Canárias (TSJC), a abertura do procedimento apuratório cumpre um protocolo legal obrigatório no país, determinando que qualquer óbito decorrente de causas não naturais, traumáticas ou acidentais seja oficialmente periciado pelas autoridades competentes.