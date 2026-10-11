Morre Wilfredo 'Bazzoka' Gomez, aos 69 anos, lenda do boxe de Porto Rico

Um dos maiores nomes do boxe mundial em todos os tempos, Wilfredo Gomez morreu, neste domingo, aos 69 anos, depois de passar por muitos problemas com drogas e doenças neurológicas. A informação foi confirmada por seu filho nas redes sociais.

Wilfredo Gomez tinha o apelido de "Bazzoka" por causa da força de seus punhos. Sua marca de 17 vitórias consecutivas por nocaute na defesa do título dos supergalos é um recorde.

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Em 15 anos como profissional, Gomez somou 44 vitórias, sendo 42 por nocaute, três derrotas e um empate. Foi campeão mundial supergalo, pena e superpena. Em seu currículo teve vitórias históricas sobre Lupe Pintor, Carlos Zarate, José Cervantes.

Lutou de 1974 a 1989 e entrou para o Hall da Fama do Boxe, em Canastota, nos Estados Unidos, em 1995. Gomez faz parte de uma história vitoriosa do boxe de Porto Rico, ao lado de nomes como os de Hector Macho Camacho, Félix Trinidad, Miguel Cotto, Wilfred Benítez, Esteban De Jesús, Edwin Rosario e Carlos Ortíz.