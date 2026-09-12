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Morre Sérgio Macarrão, medalhista olímpico de basquete com o Brasil, aos 81 anos

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ex-jogador da seleção brasileira de basquete e medalhista olímpico, Sérgio Toledo Machado, o Sérgio Macarrão, morreu neste sábado (12) aos 81 anos. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Basquete em suas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

"A Confederação Brasileira de Basketball lamenta profundamente o falecimento de Sérgio Macarrão, um dos grandes nomes da história do basquete brasileiro". "A CBB presta sua homenagem a Sérgio Macarrão por toda a contribuição no basquete brasileiro e manifesta solidariedade aos familiares, amigos, ex-companheiros e admiradores neste momento de despedida".

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O ex-jogador ganhou o apelido de Macarrão quando ainda dava os primeiros arremessos, por ser muito magro. Ele foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez com apenas 17 anos, em 1962. Dois anos mais tarde, participou do grupo que ganhou o bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Essa, inclusive, foi a última medalha do Brasil na modalidade, pelo masculino.

Quatro anos depois, Sérgio foi selecionado para os Jogos Olímpicos da Cidade do México, mas o Brasil terminou com a 4ª colocação e ficou fora do pódio. Em Mundiais, o ex-atleta conquistou a medalha de bronze no Uruguai, em 1967, e a prata três anos mais tarde na Iugoslávia.

Por clubes, ele foi formado nas categorias de base do Botafogo e também vestiu as camisas dos outros três grandes do Rio de Janeiro: Flamengo, Vasco e Fluminense. Macarrão ainda passou por São Caetano e encerrou a carreira no Mackenzie, quando a equipe mantinha as atividades na categoria profissional.

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Basquete OLIMPÍADA Sergio Macarrao
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