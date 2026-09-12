Morre Paulo Angioni, diretor de futebol do Fluminense, aos 80 anos
Pioneiro como executivo no Brasil, dirigente lutava contra um câncer no pâncreas e estava internado na Zona Sul do Rio desde o início de setembro
O diretor executivo de futebol do Fluminense, Paulo Sérgio Scudiere Angioni, morreu aos 80 anos na madrugada deste sábado (12), no Rio de Janeiro. O dirigente estava internado em um hospital na Zona Sul da capital fluminense desde o início de setembro, onde realizava tratamento contra um câncer no pâncreas.
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Com mais de quatro décadas dedicadas ao esporte, Angioni foi pioneiro na função de executivo de futebol no Brasil. Ao longo de uma das carreiras mais longevas e vitoriosas do país, ele acumulou passagens por diversos grandes clubes e pela Seleção Brasileira. Em sua quarta e última passagem pelo Fluminense, iniciada em 2018, o diretor tornou-se uma das peças fundamentais para a retomada do protagonismo tricolor, culminando em títulos históricos recentes, como a Copa Libertadores e a Recopa Sul-Americana.
Além das conquistas continentais que recolocaram o time em destaque no cenário mundial, sua gestão no departamento de futebol rendeu os troféus dos Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023, das Taças Guanabara de 2022, 2023 e 2026, e da Taça Rio de 2020.
Em nota oficial divulgada nesta manhã, o Fluminense lamentou profundamente o falecimento e destacou o legado deixado pelo dirigente. O clube ressaltou a grande contribuição de Angioni para a formação de jovens atletas e lembrou que suas lições de compaixão e solidariedade permanecerão como exemplo. O Tricolor também enalteceu a capacidade do executivo de reunir inúmeras amizades ao longo de sua trajetória e prestou condolências aos familiares e amigos.