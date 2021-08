Da Redação

Morre o lendário atacante alemão Gerd Müeller

Morreu neste domingo (15), o ex-atacante da Alemanha Ocidental Gerd Müeller, um dos maiores goleadores da história do futebol, apelidado de "Bomber der Nation", aos 75 anos, informou seu ex-clube, o Bayern de Munique.

continua após publicidade .

Müeller marcou 68 gols em 62 jogos pela seleção alemã, incluindo o gol da vitória na final da Copa do Mundo de 1974, e é o terceiro na lista de maiores artilheiros na história do torneio, com 14, atrás do brasileiro Ronaldo (15) e do alemão Miroslav Klose (16).