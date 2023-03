(via Agência Estado)

Morre o comentarista Márcio Guedes, aos 76 anos, vítima de câncer

Morreu nesta sexta-feira (3), o jornalista Márcio Guedes, aos 76 anos. Notório comentarista, o carioca marcou época na televisão aberta, com trabalhos na Globo e na extinta TV Manchete.

Márcio Guedes estava internado em um hospital do Rio de Janeiro tratando de um câncer. De acordo com a Rádio Tupi, primeira a informar a morte do comentarista, o corpo deve ser velado no salão nobre do Botafogo, clube pelo qual o jornalista torcia.

Além dos trabalhos como comentarista da Globo e da Manchete, onde formou trio com Paulo Stein e Alberto Leo, Márcio Guedes também esteve à frente dos microfones da ESPN e, mais recentemente, da TV Brasil.

Márcio Guedes foi um dos poucos jornalistas a comentar jogos de Copa do Mundo na Globo. Na emissora carioca, deu suas opiniões sobre os jogos do Mundial de 1982, na Espanha. Além de Márcio Guedes, outros nomes foram de Sérgio Noronha, Bob Faria e Ana Thaís Matos.

Nas redes sociais, o Botafogo lamentou o falecimento do seu ilustre torcedor. "O comentarista, que marcou época na imprensa esportiva, carregava a paixão pelo Botafogo, seu time de coração. O Clube deseja força aos familiares e amigos. Descanse em paz", afirmou o clube.

