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LUTO NO ESPORTE

Morre Moncho Monsalve, lenda do basquete espanhol e ex-técnico da seleção brasileira

Treinador campeão da Copa América de 2009 com o Brasil deixa legado marcante no esporte mundial

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 10:59:31 Editado em 28.04.2026, 10:57:22
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Morre Moncho Monsalve, lenda do basquete espanhol e ex-técnico da seleção brasileira
Autor Morreu Moncho Monsalve, aos 81 anos - Foto: Divulgação/CBB

O basquete internacional se despediu de um de seus nomes mais influentes. Morreu, aos 81 anos, Moncho Monsalve, figura histórica do esporte na Espanha e ex-treinador da seleção brasileira masculina.

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A notícia gerou repercussão imediata no meio esportivo, incluindo manifestações oficiais no Brasil. Em publicação nas redes sociais, o perfil do Basquete Brasil lamentou a perda e destacou a importância do treinador para a modalidade:

"O basquete brasileiro lamenta a partida de Moncho Monsalve, lenda do basquete espanhol e técnico da Seleção Brasileira masculina entre 2008 e 2010. No momento em que nos solidarizamos com familiares e amigos, destacamos a trajetória incrível de Moncho, campeão da Copa América de 2009 com o Brasil e que levou a Seleção ao campeonato Mundial em 2010! Nosso abraço carinhoso nos fãs espanhóis também, onde Moncho brilhou como jogador pela Seleção e Real Madrid. Descanse em paz", escreveu no X.

TRAJETÓRIA MARCANTE NO BASQUETE ESPANHOL E PASSAGEM PELA SELEÇÃO BRASILEIRA

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Nascido em Medina del Campo, na Espanha, Monsalve construiu uma carreira sólida dentro e fora das quadras. Como jogador, teve passagem pelo Real Madrid, um dos clubes mais tradicionais da Europa.

Após encerrar a carreira como atleta, iniciou uma longa jornada como treinador, acumulando experiências em diversas equipes do basquete espanhol e também em clubes de outros países. Ao longo dos anos, comandou times como Barcelona, Zaragoza, Murcia e Málaga.

Sua trajetória foi marcada pela versatilidade e pela capacidade de adaptação a diferentes contextos, características que o tornaram uma referência no desenvolvimento do basquete europeu.

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No Brasil, Monsalve assumiu o comando da seleção masculina entre 2008 e 2010, período em que deixou uma contribuição importante.

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Seu principal feito foi a conquista do título da Copa América de 2009, resultado que recolocou o país no cenário internacional e garantiu vaga no Campeonato Mundial de 2010.

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Além do trabalho com o Brasil, dirigiu seleções como Marrocos e República Dominicana.

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Além das Quadras Basquete Espanhol Copa América 2009 Legado no Esporte Luto Moncho Monsalve Seleção Brasileira
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