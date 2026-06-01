Morre ex-lateral da seleção equatoriana da Copa de 2002 após luta contra câncer no estômago

O futebol equatoriano está de luto. Morreu nesta segunda-feira o ex-lateral-esquerdo Raúl Guerrón, de 49 anos e presente na primeira Copa do Mundo disputada pelo país, em 2002, realizada na Coreia do Sul e no Japão. O jogador sofria com tumores no estômago e chegou a pedir ajuda nas redes sociais para arcar com o alto valor de uma cirurgia.

Guerrón sempre sofreu com as críticas em suas convocações, mas respondia em campo com entrega, disciplina e sacrifício, características que o levaram a uma Copa do Mundo. Foram 34 partidas pela seleção nacional do jogador, que defendeu clubes grandes do Equador, casos de Deportivo Quito e Barcelona.

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Dias atrás, o ex-lateral foi às redes sociais pedir ajuda por sua vida. "Estou sofrendo com tumores no estômago. Preciso fazer uma cirurgia o mais rápido possível, que vai me ajudar, pois não consigo comer e estou desnutrido. Peço que me ajudem, pois a operação é muito cara, custa 12 mil dólares e não tenho por onde arcá-la."

O apelo não deu tempo de ser atendido e nesta segunda-feira foi anunciado a morte do jogador. A confirmação da morte veio na pagina oficial do Deportivo Quito e outras agremiações, como o Aucas, lamentaram e prestaram homenagem.

"As lendas nunca se vão! Você sempre viverá no coração da torcida equatoriana, que se lembrará de você como parte daquela incrível geração de jogadores inesquecíveis que nos classificou para nossa primeira Copa do Mundo da FIFA", prestou homenagem a Federação Equatoriana de Futebol (FEF).