Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Morre Dadá Figueiredo, ícone que levou a atitude punk ao surfe brasileiro, aos 61 anos

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O surfe brasileiro perdeu um de seus personagens mais marcantes. Dadá Figueiredo morreu no sábado (24), aos 61 anos, depois de ser internado com pneumonia. O carioca ganhou projeção nos anos 1980 ao combinar radicalidade nas ondas, influência do skate e uma personalidade ligada ao movimento punk.

A morte foi lamentada pela Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (Feserj), que destacou sua contribuição para a modalidade e a influência sobre diferentes gerações de atletas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Estilo que rompeu padrões

Dadá construiu sua identidade com um surfe agressivo, marcado por movimentos verticais e manobras que incorporavam referências do skate. Sua importância ultrapassou os resultados em campeonatos: tornou-se conhecido pela liberdade de experimentar e por desafiar os padrões do esporte naquela época.

Entre suas principais conquistas estão o Campeonato Carioca de 1989 e o Sea Club Final Heat, realizado em Saquarema no mesmo ano. Em 1993, foi escolhido o melhor freesurfer do Brasil, reconhecimento voltado ao desempenho nas ondas para além das competições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Música e trajetória nas telas

A ligação com a cultura punk também apareceu fora da água. Dadá foi baixista da banda Os Normais e criou as marcas Anti-Fashion e Necrose Social, levando sua identidade para a música e o vestuário.

Sua história foi retratada no documentário Radical: A controversa saga de Dadá Figueiredo, lançado em 2014. O filme aborda os caminhos pessoais e esportivos de uma figura que conquistou espaço pela técnica e pela atitude.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pai de três filhos, entre eles o também surfista Dávio Figueiredo, Dadá deixa uma trajetória associada à transformação do surfe brasileiro.

Federação destaca legado

Na homenagem ao surfista, a Feserj ressaltou sua autenticidade e a capacidade de influenciar quem veio depois.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Ele rompeu paradigmas, transformou a cultura do surfe carioca e nacional e inspirou gerações", afirmou a entidade.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Dadá Figueiredo morte surfe
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV