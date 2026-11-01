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Morre Ciara Mageean, campeã europeia de atletismo, aos 34 anos após batalha contra o câncer

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A campeã europeia de atletismo e participante de duas edições dos Jogos Olímpicos, Ciara Mageean, morreu neste domingo (01) aos 34 anos. A ex-atleta da Irlanda enfrentava um câncer de intestino em estágio avançado e não resistiu. Em um comunicado nas redes sociais, a família confirmou o falecimento da competidora.

"Uma filha, irmã, esposa, amiga e inspiração muito querida por tantos. Ela fará muita falta. Que sua alma descanse em paz", escreveu a família.

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Ciara Mageean nasceu em Portaferry, na Irlanda do Norte, mas representava a República da Irlanda nas competições oficiais e era um dos principais nomes da nação em provas de meia distância. Ela participou dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 na prova de 1500 metros. E conseguiu chegar até a semifinal, terminando com a 11ª colocação.

Em 2021, na edição de Tóquio, ela parou nas eliminatórias dos 1500 metros e se despediu precocemente. Dias antes da disputa, Ciara sofreu uma ruptura no músculo da panturrilha e chegou a competir com dores.

Ela também integrou a delegação irlandesa na Olimpíada de Paris, em 2024, também para a prova de 1500 metros, mas teve uma lesão no tendão de Aquiles e não conseguiu se recuperar há tempo. O corte ocorreu poucas semanas após a conquista do Campeonato Europeu de Atletismo, em Roma.

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A Federação Irlandesa de Atletismo também lamentou a morte da atleta: "Estamos com o coração partido. Uma inspiração para tantos. Ciara será lembrada por sua coragem, bondade e espírito incrível". "Nossos mais profundos sentimentos à família, amigos e entes queridos neste momento difícil".

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Atletismo Ciara Mageean OLIMPÍADA Republica da Irlanda
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