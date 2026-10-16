Morre Chiaki Ishii, primeiro medalhista olímpico do judô brasileiro, aos 85 anos

Chiaki Ishii, primeiro judoca brasileiro a conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos, morreu nesta sexta-feira, 16, aos 85 anos. Nascido em Ashikaga, no Japão, Chiaki se naturalizou pelo Brasil em 1969. Atuou como agricultor em uma colônia japonesa na cidade de Presidente Prudente (SP) antes de voltar sua atenção totalmente para o judô.

Dois anos mais tarde, Ishii também foi o primeiro atleta do País a subir no pódio em um Campeonato Mundial da modalidade. Ele levou o bronze na disputa da categoria até 93kg em torneio realizado na Alemanha Ocidental.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Depois, na Olimpíada de Munique-1972, o judoca foi novamente terceiro colocado nos 93kg e conquistou mais uma medalha de bronze, a primeira de um brasileiro neste esporte.

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) prestou uma homenagem a Chiaki Ishii em publicação nas redes sociais. "Sua trajetória é marcada pelo pioneirismo, pela dedicação incansável ao judô e por um legado incalculável dentro e fora do tatame", escreveu a entidade.

Após a aposentadoria dos tatames, Chiaki comandou uma academia de judô no bairro da Lapa, em São Paulo, onde revelou os medalhistas olímpicos Walter Carmona e Rafael Silva, o "Baby".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) prestou apoio aos familiares pela dolorosa perda. "Neste momento de profunda tristeza, o COB expressa suas sinceras condolências aos familiares, amigos, alunos e a toda a comunidade do judô."

Ishii integra o Hall da Fama do COB e, em 2023, recebeu da instituição o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, destinado a atletas que marcaram o esporte olímpico nacional.