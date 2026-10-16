Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Morre Chiaki Ishii, primeiro medalhista olímpico do judô brasileiro, aos 85 anos

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Chiaki Ishii, primeiro judoca brasileiro a conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos, morreu nesta sexta-feira, 16, aos 85 anos. Nascido em Ashikaga, no Japão, Chiaki se naturalizou pelo Brasil em 1969. Atuou como agricultor em uma colônia japonesa na cidade de Presidente Prudente (SP) antes de voltar sua atenção totalmente para o judô.

Dois anos mais tarde, Ishii também foi o primeiro atleta do País a subir no pódio em um Campeonato Mundial da modalidade. Ele levou o bronze na disputa da categoria até 93kg em torneio realizado na Alemanha Ocidental.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Depois, na Olimpíada de Munique-1972, o judoca foi novamente terceiro colocado nos 93kg e conquistou mais uma medalha de bronze, a primeira de um brasileiro neste esporte.

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) prestou uma homenagem a Chiaki Ishii em publicação nas redes sociais. "Sua trajetória é marcada pelo pioneirismo, pela dedicação incansável ao judô e por um legado incalculável dentro e fora do tatame", escreveu a entidade.

Após a aposentadoria dos tatames, Chiaki comandou uma academia de judô no bairro da Lapa, em São Paulo, onde revelou os medalhistas olímpicos Walter Carmona e Rafael Silva, o "Baby".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) prestou apoio aos familiares pela dolorosa perda. "Neste momento de profunda tristeza, o COB expressa suas sinceras condolências aos familiares, amigos, alunos e a toda a comunidade do judô."

Ishii integra o Hall da Fama do COB e, em 2023, recebeu da instituição o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, destinado a atletas que marcaram o esporte olímpico nacional.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Chiaki Ishii Judô morte
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV