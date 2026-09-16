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Morre Bartina Koeman, mulher do ex-treinador do Barcelona e da seleção holandesa, Ronald Koeman

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Bartina Koeman, mulher do ex-técnico do Barcelona e da seleção holandesa Ronald Koeman, morreu aos 65 anos nesta quarta-feira, 16, após uma longa luta contra o câncer de mama. A morte foi comunicada pelo treinador, que publicou uma homenagem à companheira nas redes sociais.

"Com intensa tristeza, mas também com muito orgulho e amor, nos despedimos da minha linda esposa, nossa queridíssima mãe e avó", escreveu Koeman.

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Bartina foi diagnosticada pela primeira vez com câncer de mama em 2010. Em 2018, a doença voltou a ser identificada e, posteriormente, passou a ser tratada como uma forma crônica. Ao longo dos anos, ela seguiu em tratamento enquanto acompanhava a trajetória profissional do marido.

Ronald e Bartina estavam juntos havia mais de 40 anos. Os dois se casaram em 1985 e tiveram três filhos: Tim, Ronald Jr. e Debbie. O casal também tinha netos.

Após a confirmação da morte, Barcelona e seleção holandesa prestaram condolências ao técnico e aos familiares.

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"Com tristeza, tomamos conhecimento do falecimento de Bartina Koeman, a esposa de nosso ex-técnico da seleção Ronald Koeman. Desejamos a Ronald, seus filhos, netos, família e outros entes queridos muita força e coragem nesta grande perda", publicou a seleção holandesa.

"O FC Barcelona deseja expressar suas mais profundas condolências e todo o carinho da torcida a Ronald Koeman e à sua família pela perda de sua esposa, Bartina Koeman. Descanse em paz", publicou o clube.

Koeman comandou o Barcelona entre 2020 e 2021 e conquistou a Copa do Rei durante sua passagem. Como jogador, o holandês defendeu o clube espanhol entre 1989 e 1995 e marcou o gol do título da Liga dos Campeões, na época chamada de Copa dos Campeões, de 1992, na final contra a Sampdoria.

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A luta de Bartina contra o câncer também acompanhou os últimos anos de Ronald Koeman à frente da seleção holandesa. Antes da participação da Holanda na Copa do Mundo de 2026, o treinador havia revelado que a esposa não poderia acompanhá-lo durante o torneio por causa do tratamento.

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