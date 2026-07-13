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Morre árbitro holandês que esteve na Euro, na Olímpiada e foi afastado da copa pela Fifa

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 13.07.2026, 14:10:00 Editado em 13.07.2026, 14:18:02
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O árbitro holandês Rob Dieperink morreu nesta segunda-feira, aos 37 anos, conforme informou a Federação Holandesa de Futebol (KNVB). Integrante da elite da arbitragem europeia nos últimos anos, ele acumulou participações em competições organizadas pela Uefa e pela Fifa, mas acabou fora do quadro de oficiais da Copa do Mundo de 2026. A causa da morte não foi divulgada.

Em comunicado, a KNVB afirmou ter recebido a notícia "com choque e profunda tristeza" e destacou a trajetória construída por Dieperink no futebol profissional. Árbitro desde a temporada 2011/12, ele estreou no Campeonato Holandês em 2017 e encerra a carreira com 284 partidas no futebol profissional.

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Nos últimos anos, consolidou-se internacionalmente como árbitro assistente de vídeo (VAR). Esteve na Eurocopa e nos Jogos Olímpicos de 2024, integrou a equipe da final da Liga Europa entre Atalanta e Bayer Leverkusen e também foi escalado para a Copa Intercontinental da Fifa, disputada no Catar, no fim daquele ano.

"Com o falecimento de Rob, o mundo do futebol perde um árbitro valioso com experiência internacional, mas, acima de tudo, perdemos um grande colega", afirmou a federação holandesa.

Dieperink era um dos nomes cotados para integrar a equipe de arbitragem da Copa do Mundo de 2026. A possibilidade, no entanto, foi descartada após uma investigação aberta no Reino Unido por uma denúncia de suposta agressão sexual envolvendo uma adolescente, registrada em maio deste ano.

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O caso foi arquivado pela Polícia Metropolitana de Londres por insuficiência de provas, sem que qualquer acusação formal fosse apresentada contra o árbitro. Ainda assim, a Fifa decidiu não convocá-lo para o Mundial.

Na época, Dieperink afirmou que colaborou integralmente com a investigação e lamentou a decisão da entidade. "Lamento profundamente ter sido acusado injustamente. Desde o início, cooperei plenamente com a investigação policial e também forneci imediatamente todas as informações à FIFA, à UEFA e à KNVB. É lamentável que a FIFA tenha decidido não me convocar para a Copa do Mundo."

A morte do árbitro surpreendeu o meio esportivo porque ele seguia em atividade. No último sábado, havia participado normalmente do amistoso entre Go Ahead Eagles e Apollon FC, na Holanda.

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