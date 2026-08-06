Morre aos 77 anos Geraldão, ex-jogador do Corinthians no histórico título paulista de 1977

O ex-atacante Geraldão, figura histórica e artilheiro do Corinthians na conquista do Campeonato Paulista de 1977, morreu nesta quinta-feira (6), aos 77 anos. O falecimento foi anunciado oficialmente pelo clube alvinegro, que não divulgou a causa da morte. O ex-jogador foi peça fundamental no título mais festejado pela torcida corintiana, responsável por encerrar um incômodo jejum de 22 anos, oito meses e sete dias sem conquistas de expressão. Em nota, a agremiação lamentou a perda e destacou que o atleta também foi campeão estadual em 1979, além de ter participado de um dos momentos mais antológicos do futebol brasileiro, a célebre Invasão da Fiel ao Maracanã, em 1976.

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Natural de Álvares Machado, no interior paulista, Geraldão chegou ao Parque São Jorge em 1975, credenciado pela artilharia do Campeonato Paulista do ano anterior, quando atuava pelo Botafogo de Ribeirão Preto ao lado do meia Sócrates. Com a camisa alvinegra, o centroavante acumulou 91 gols em 280 partidas disputadas. Na vitoriosa campanha de 1977, ele balançou as redes 23 vezes. O atacante foi decisivo na reta final daquele torneio, marcando o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa e contribuindo no triunfo por 2 a 1 sobre o São Paulo, sua maior vítima naquele ano, com cinco gols anotados em cinco clássicos.

Apesar de não possuir um estilo técnico refinado, Geraldão construiu uma profunda conexão com as arquibancadas graças à sua entrega em campo. Ele era conhecido tanto por perder gols fáceis quanto por marcar tentos improváveis nos momentos de maior tensão. O próprio ex-jogador lidava com essa característica de forma bem-humorada, afirmando em documentários que a raça demonstrava seu compromisso nas fases ruins e que o elemento surpresa era sua marca registrada. Sua popularidade e carisma renderam até mesmo uma homenagem musical: em 1979, o cantor Bebeto compôs a música "Flecha Negra", exaltando a presença imprevisível do atacante na área adversária.

Ao longo de sua trajetória profissional, o camisa 9 também defendeu as cores do Juventus, além da dupla Gre-Nal no futebol gaúcho. Vestindo o uniforme do Internacional, teve participação direta e decisiva na conquista do Campeonato Gaúcho de 1982, quando marcou os gols da vitória por 2 a 0 sobre o rival Grêmio na partida que definiu a competição. Após se aposentar dos gramados, Geraldão dedicou-se a dar aulas em escolinhas de futebol em São Paulo e continuou vestindo a camisa do Corinthians na equipe de másteres, sempre mantendo o estilo aguerrido e descontraído que o consagrou no esporte.