TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
LUTO NO ESPORTE

Morre aos 59 anos o ex-piloto de F1 e bicampeão paralímpico Alex Zanardi

Exemplo de superação, correu na F1 e foi bicampeão na Fórmula Indy, onde sofreu acidente que o fez perder as duas pernas, mas ele não parou ali

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.05.2026, 11:10:49 Editado em 02.05.2026, 11:10:44
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Morre aos 59 anos o ex-piloto de F1 e bicampeão paralímpico Alex Zanardi
Autor Mesmo com o triste fim no automobilismo, Zanardi buscou outros caminhos e começou a competir no paraciclismo - Foto: Getty Images

O ex-piloto de Fórmula 1 e medalhista paralímpico, o italiano Alessandro Zanardi morreu nesta sexta-feira (01) aos 59 anos. A notícia foi confirmada pela família nas redes sociais, que não informou a causa. Ele era casado e tinha um filho.

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"É com profundo pesar que a família anuncia o falecimento de Alessandro Zanardi, ocorrido repentinamente na noite de ontem, 1º de maio. Alex faleceu em paz, cercado pelo amor de sua família e dos amigos. A família agradece de coração a todos que estão demonstrando apoio neste momento. E pede que sua dor e privacidade sejam respeitadas durante esse período de luto".

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

No automobilismo, o italiano teve início no kart e conseguiu grande destaque na F3000, em 1991, quando terminou na segunda colocação, atrás apenas do brasileiro Christian Fittipaldi. Com o bom desempenho, ganhou uma oportunidade na Fórmula 1, pilotando um Jordan.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após algumas temporadas sem muito sucesso na principal categoria do automobilismo, Alex Zanardi mudou para a Fórmula Indy e conseguiu os títulos de 1997 e 1998. Em 66 corridas disputadas, o ex-piloto conseguiu 15 vitórias e 28 pódios.

Em 2001, tudo mudou na vida do italiano após um grave acidente no Grande Prêmio de Lausitz. Zanardi brigava pela vitória na prova, mas acabou rodando após um pit stop e ficou atravessado na pista. Ele foi atingido em cheio pelo canadense Alex Tagliani, que não teve tempo para desviar. Em estado grave, Alex teve as duas pernas amputadas.

Mesmo com o triste fim no automobilismo, Zanardi buscou outros caminhos e começou a competir no paraciclismo. Na modalidade acabou tendo grande destaque e ganhou duas medalhas de ouro e uma de prata na Olimpíada de Londres-2012, e novamente duas de ouro e uma de prata na Rio-2016.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, lamentou a morte do ex-atleta em suas redes sociais e prestou condolências aos famíliares.

"A Itália perde um grande campeão e um homem extraordinário, capaz de transformar cada prova da vida em uma lição de coragem, força e dignidade. Alex Zanardi soube se reinventar a cada vez, enfrentando também os desafios mais duros, com determinação, lucidez e um ânimo fora do comum".

"Com seus resultados esportivos, seu exemplo e humanidade, deu a todos nós muito mais do que uma vitória: deu esperança, orgulho e a força de nunca se render. Em meu nome e do governo, dirijo um pensamento emocionado e a mais sincera proximidade à sua família e a todos aqueles que lhe quiseram bem. Obrigado por tudo, Alex".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Estado

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ALESSANDRO ZANARDI Alex Zanardi FÓRMULA 1 futuro do esporte NOTÍCIAS paraciclismo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV